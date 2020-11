Budapesten is vörös fénybe öltözött épületekkel emlékeztek meg az üldözött keresztényekről

November 18. és 25. között a Szükséget Szenvedő Egyház (Kirche in Not) pápai segélyszervezet kezdeményezésére idén is világszerte megtartották a #RedWeek, vagyis #VörösHét elnevezésű programot, melynek keretében

a vértanúkra emlékeztető vörös színű fénnyel világítottak meg számos épületet, felhívva a figyelmet az üldözött keresztényekre.

A Szükséget Szenvedő Egyház 2015-ben szervezte meg először a kampányát Rio de Janeiróban. Az azóta világméretűvé nőtt akció idén a bécsi Stephansdomban szentmisével kezdődött. November 18-án Ausztria-szerte csaknem ötven épületet világítottak meg vörös fénnyel, köztük a bécsi parlamentet is.

2019-ben a kezdeményezéshez Magyarország is csatlakozott a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkársága közreműködésével: Budapesten november 27-én vörös színnel lett megvilágítva a Lánchíd és a Szent Gellért-szobor is.

Idén, a keresztény ökumenizmus iránti elkötelezettség jegyében november 25-én fényfestést kapott a belvárosi Nagyboldogasszony-templom, az Istenszülő Elhunyta ortodox székesegyház, a Szilágyi Dezső téri református templom, a budavári evangélikus templom, a Széllkapu parkrész installációi, az Erzsébet híd és a Szent Gellért-szobor.

A hét folyamán Kanadától Ausztráliáig számos ország csatlakozott a programhoz. Olyan szimbolikus épületeket is megvilágítottak, mint a pozsonyi vár, a montreali Notre-Dame-bazilika, a Rio de Janeiró-i Megváltó Krisztus-szobor és a római Colosseum. A Fülöp-szigeteken azoknak a papoknak és szerzeteseknek ajánlották a rendezvényt, akik az élvonalban küzdenek a Covid-19-járvány ellen, saját életük kockáztatása árán is.

A zárószertartásra Nagy-Britanniában került sor, ahol november 25-én bemutatták a Szabadítsuk ki a rabokat! címet viselő jelentést azokról a keresztényekről, akiket hitük miatt börtönöztek be.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

(ki)