Bűn-e az abortusz? Mi az Egyház tanítása a sejtdonációról? – Podcastsorozat Székely János püspökkel

A podcastsorozat nyolcadik adásában Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke az élet szentsége, méltósága és védelme az emberi élet kezdetének kérdéskörét járja körül.

A főpásztor többek között bemutatja a Biblia tanítását az élet szentségéről, a foganásról, a meddőségről. Rámutat a katolikus életvédelem területén Szent VI. Pál pápa Humanae Vitae kezdetű enciklikájának tanítására. Körbejárja az abortusz, a lombikeljárás és a sejtdonáció kérdéskörét.

Rámutat, hogy az Egyház milyen módon segíti a meddő párokat, és kitér a kórházban hagyott csecsemők kérdésére is.

Székely János arról is beszél, hogy miben példa a római Bambino Gesù gyermekkórház szolgálata, mely a világ számos helyéről gondozásába veszi a reménytelen, sokszor orvosilag is a gépek lekapcsolására ítélt gyermekek ellátását, illetve rámutat Gianna Beretta Molla kortárs szent életére.

A szeretet dallama podcast nyolcadik adását február 11-én, szerdán 7 órakor adja közre az MKPK Sajtóirodája; elérhető a Magyar Katolikus Egyház YouTube- és Spotify-csatornáján.

Az adás a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készült. A rádióban a podcast február 11-én, szerdán 11 órától hallgatható meg.

A következő résszel február február 25-én, szerdán jelentkezünk – témája az élet szentsége és méltósága az emberi élet végén.

A korábbi adások visszanézhetők és -hallgathatók a Magyar Katolikus Egyház YouTube-és Spotify-csatornáján.

Fotó: Merényi Zita (A meg nem született gyermek vándorszobra)

