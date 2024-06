A Pázmány-campus kérdőíves felmérésének eredményéről

A PPKE köszöni mindenkinek, aki az elmúlt időszakban elmondta véleményét a Józsefvárosi Önkormányzat által szervezett felmérés keretében.

„Összességében 1191 fő töltötte ki a kérdőívet, a kitöltők aránya azonban nagyon vegyes – közli az egyetem weboldala. – Több mint 56 százalékuk nem Józsefvárosban lakik, hanem itt tanul, dolgozik, itt tölti szabadidejét vagy nincs is kötődése ide, de érdekli a terület, a fejlesztés. Ez az arány is mutatja, hogy nemcsak a kerületnek, Budapestnek vagy az egyetemi polgárságnak fontos ez a beruházás, hanem szélesebb körben is nyomon követik az eseményeket.”

Külön köszönik, hogy hallgatóik, oktatóik és munkatársaik is kitöltötték a kérdőívet; ezt a beérkezett adatok is jól mutatják:





A felmérés teljes elemzése több időt vesz igénybe, de két fontos részt már most kiemelnek. (A teljes összefoglaló ezen a linken, valamint ITT elérhető.)

Az első és talán legfontosabb, hogy a kitöltők között többen támogatják az új egyetemi campus megépülését a Palotanegyedben, mint utasítják el:

Természetesen vannak olyan kérdéses pontok, melyek még további egyeztetéseket igényelnek, illetve érkeztek olyan javaslatok, melyek a beruházás szempontjából hasznosak lehetnek a későbbiekben. Ezek többsége a fejlesztés folyamán megvalósuló új funkciókkal kapcsolatos, de összességében a beérkezett vélemények alapján a funkciók többségét is támogatják az emberek:

A PPKE és a szervezők köszönik mindenkinek a részvételt. Hamarosan beszámolnak a pontosabb elemzésről is.

Forrás és fotó: PPKE

Magyar Kurír