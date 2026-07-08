Castel Gandolfo plébánosa: Szeretnénk, hogy a pápa valóban jót pihenjen itt

Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán- és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én, szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi Úrangyala imádságokat a Castel Gandolfo-i Apostoli Palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el a hívekkel.

„A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki itt tartózkodása céljául: imádság, pihenés, olvasás és testmozgás” – fogalmazott Tadeusz Rozmus lengyel származású szalézi, a Castel Gandolfo-i Villanovai Szent Tamás-templom plébánosa. Beszámolt a pápa vakációjának első napjairól, felidézte a tavalyi nyaralást, és azt, hogy mennyire lelkesek a helyiek, amiért a pápa visszatért az itteni Apostoli Palotába.

Meglepetés volt a pápa köszöntése

A plébános mindenekelőtt háláját fejezte ki, hogy XIV. Leó pápa az Apostoli Palota erkélyéről elmondott köszöntésében közvetlenül szólt a plébániai közösséghez. „Óriási meglepetés volt ez a számomra. Kitüntetésként értelmeztem a mi pápai plébániánk számára. Még ha az itteni vatikáni struktúrák önállóan is működnek, a kánonjog szerint a plébániára és plébánosára fontos szerep hárul. Nagyon szép gesztus volt a Szentatya részéről ez az egész közösségünk felé” – mondta Tadeusz atya.

A pihenés ideje

A plébános szerint a pápa idei nyári tartózkodása más jellegű lesz, mint a tavalyi. XIV. Leó már bejelentette, hogy ezt a nyári időszakot valódi pihenéssel akarja tölteni Castel Gandolfóban. „A Szentatya világosan megmondta, hogy imádkozni, pihenni jött, azért, hogy az olvasásnak és a sportnak szentelje magát. Nincsenek különösebb elvárásaink, egyszerűen azt akarjuk, hogy jól érezze magát itt, és derűsen tölthesse ezt az időt, kívánságának megfelelően.” Ugyanez érvényes a hívekre is, akik örömmel várják a vasárnap déli Úrangyala-imákat és a többi esetleges találkozót, amit maga Leó pápa jelzett előre.

Találkozások a pápával

A szalézi pap elmesélte, hogy számos korábbi alkalommal találkozott már a pápával, aki gyakran járt Castel Gandolfóba. Szokásává vált ugyanis, hogy hétfőn délutántól kedd estig a Castel Gandolfó-i pápai rezidencián, a Villa Barberiniben tölti az időt, majd mielőtt visszatér a Vatikánba, köszönti az épület előtt rá váró híveket, beszél az újságírókkal.

„Plébánosként lehetőségem nyílt váltani pár szót a Szentatyával, átadni neki néhány információt, vagy egyszerűen csak köszönteni őt. Nagyon szép pillanatok voltak, amelyekben érződött atyai közelsége. Remélem, ez a hagyomány folyatódik a vakáció után is” – fejezte ki reményét Tadeusz atya.

Felejthetetlen szentmise és a pápa ajándéka

A tavalyi évre visszatekintve – mely az első nyár volt, amikor Robert Francis Prevost pápaként Castel Gandolfóba utazott – a szalézi pap nagy meghatottsággal idézte föl a július 13-i szentmisét, amelyet a Villanovai Szent Tamás-plébánián mutatott be a Szentatya. A kis templom nem tudta befogadni a sok hívőt, akik részt akartak venni a szertartáson. Ami a leginkább megmaradt a pap szívében, az az a pillanat volt, amikor a pápa közvetlenül a plébániához fordult, és egy különleges ajándékot adott nekik. „Egy gyönyörű liturgikus kelyhet ajándékozott nekünk. Az a megtiszteltetés ért, hogy az egész közösség nevében átvehettem a kezéből, és megköszöntem ezt a gesztust. Papi életem legfontosabb pillanatai közé fog tartozni.”

Szent II. János Pál emlékezete

Folytatva az emlékezést, Tadeusz Rozmus felidézte, hogy Castel Gandolfo lakosainak szívében különleges helyet foglal el II. János Pál is. „Vasárnap láttam, hogy többeknek könnyes volt a szeme. Sokan felidézték gyerekkorukat, amikor még a pápák rendszeresen kijártak Castel Gandolfóba. Sokat beszéltek Szent II. János Pálról. Az itteniek egyszerűen úgy mondják: »A mi pápánk volt«. És amikor rá emlékeznek, tényleg érezhető a meghatottság. XIV. Leó visszatérése feléleszti ezeket az emlékeket, és megadja az embereknek az érzést, hogy e szép pápai hagyomány tovább folytatódhat.”

Négy évszázados pápai jelenlét

A pápa vakációja idén fontos évfordulóra esik: 2026-ban lesz ugyanis 400 éve, hogy megkezdődött a pápák nyári tartózkodásának hagyománya Castel Gandolfóban, amit VIII. Orbán indított el 1626-ban. „Az egyházmegyével, a városi elöljárókkal és a plébániával közösen készülünk az évforduló megünneplésére. Rendkívüli alkalom ez arra, hogy megemlékezzünk Péter utódainak négy évszázados jelenlétéről itt, és hogy aláhúzzuk ennek a helynek a fontosságát az Egyház történelmében.”

Villanovai Szent Tamás életéről Villanovai Szent Tamás a spanyolországi Fuentellanában született 1486-ban és a közeli Villanueva de los Infantes-ben nőtt fel. Kivételes értelmi képességei révén már 16 évesen a híres alcalái egyetemre került. Amikor Tamás édesapja meghalt, az örökölt házat édesanyja beleegyezésével kórházzá alakította át, pénzét szétosztotta a rászorulók között, s folytatta teológiai tanulmányait. Már 26 évesen filozófiát és teológiát tanított az alcalái egyetemen. 30 évesen lépett be az Ágoston-rendbe, majd hamarosan pappá szentelték. Teológiát tanított, gyóntató és igehirdető lett, híre V. Károly császár udvaráig eljutott. Ám Tamás továbbra is a helyi kolostor házfőnöke maradt, majd a rend andalúziai, később a kasztíliai rendtartartományának elöljárója lett. Ez idő alatt rendje sok igehirdetőt küldött az Újvilágba, akik Mexikóban megalapították a ma is létező ágostonos rendtartományt. Császári unszolásra – bár sokáig ellenállt – végül valenciai érsekké nevezték ki, ahová gyalog érkezett, és egy viseltes szerzetesruhában vonult be a székesegyházba. Tamás lelkiismeretesen látogatta egyházmegyéje minden plébániáját. Újszerű kezdeményezésként területi püspöki konferenciát alapított, a többi főpásztorral együttesen vitatták meg az ügyeket, visszásságokat, különösen a papság körében tapasztalható hibákat. Órákat töltött az Oltáriszentség előtt. A szegényekről sem feledkezett meg, különösen nagy figyelmet tanúsított az árvák és a hajléktalanok iránt. Nagy szeretettel foglalkozott az akkori Spanyolországban másodrendű keresztényeknek tekintett moriszkókkal, vagyis az iszlám hitről keresztény hitre tértekkel. Császári jóváhagyással gyermekeik számára iskolát alapított, papjaik képzéséhez alapítvány létrehozását kezdeményezte. Halála előtt mindenét elajándékozta. Villanovai Tamást 1618-ban avatták boldoggá, szentté avatására 1658-ban került sor.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News Facebook-oldala

Magyar Kurír