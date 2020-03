Célegyenesben – Fontos információk a NEK regisztrációjáról

– Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020. szeptember 13-tól 20-ig lesz Budapesten. Ki és hogyan vehet részt a kongresszus eseményein?

– A kongresszus mindenki számára nyitott. Regisztráció szempontjából a programok négy kategóriába oszthatók: regisztráció nélküli ingyenes; nem kötelező, de ajánlott regisztrációjú ingyenes; regisztrációhoz kötött ingyenes és regisztrációhoz kötött díjköteles programok.

Regisztráció nélkül ingyenesen látogathatóak a kongresszus nagy eseményei közül a következők: bizánci rítusú Isteni Szent Liturgia szerdán 16 órakor a Szent István-bazilikában; a különböző nyelvű plébániai szentmisék 17 órakor; a közösségek szentségimádása csütörtökön 19 órakor a Szent István-bazilikában; szombaton 10-től 15 óráig a családi nap a Margitszigeten.

Ajánlott a regisztráció a következő eseményekre: Kossuth téri szentmise körmenettel szombaton 17 órától, valamint a záró szentmise vasárnap 11 órától a Hősök terén. Ezeken regisztráció nélkül is részt lehet venni, de azok számára javasoljuk a regisztrációt, akik az oltárhoz közelebbi szektorokban szeretnének helyet kapni. Regisztráció nélkül csak a távolabbi szektorokban tudunk helyet biztosítani. (A koncelebráló papoknak és püspököknek, valamint a diakónusoknak ezekre a misékre is regisztrálniuk kell.)

Regisztrációhoz kötött ingyenes program az ünnepélyes megnyitó és szentmise elsőáldozással szeptember 13-án 15 órától a Puskás Arénában, valamint Ákos koncerje és a 14 és 30 év közöttieknek meghirdetett Forráspont pénteken 19 órától a Papp László Sportarénában.

Regisztrációhoz kötött díjkötelesek a Hungexpón hétfőtől péntekig zajló programok. A regisztrációs díj ellenében zarándoktáskát, programfüzetet, liturgikus füzetet, ebédet biztosítunk, valamint 3 napos BKK-jegyet a 3 napra regisztrálóknak, illetve vasárnaptól vasárnapig érvényes BKK-bérletet az 5 napra regisztrálóknak.

A program ITT olvasható.

– Hogyan lehet regisztrálni?

– Kétféleképpen: az iec2020.hu/hu/regisztracio oldalon online, valamint papíralapon (a plébániai csoportvezetőnél leadott vagy postai úton beküldött adatlap segítségével).

A Jelentkezési és regisztrációs tájékoztatóból és a Gyakran ismételt kérdések összeállításból is lehet tájékozódni a regisztráció menetéről. Az eseményekre jelenleg hat nyelven lehet jelentkezni.

Az online regisztráció lépései:

1. Egyéni vagy csoportvezetői fiók létrehozása. Ehhez név és e-mail-cím megadására van szükség.

2. A fiók létrehozásáról e-mailben küldenek értesítést. Az ebben található linkre kattintva aktiválódik a fiók.

3. A fiókba belépve kell kiválasztani azokat a programokat, amelyeken részt kívánunk venni. Még az ingyenes, de regisztrációhoz kötött programokra is szükséges jegyet igényelni. Az egyes kiválasztott programoknál bizonyos személyes adatokat kell megadni. Nyilvános eseményhez a születési időt és a lakhely irányítószámát, a Hungexpo programjaihoz pedig a személyazonosító okmány számát, anyja nevét és születési helyét.

4. A fiókban lehet jelezni utazási és szállásigényünket is, illetve itt lehet megadni, hogy átutalással vagy bankkártyával kívánunk-e fizetni.

5. A kongresszus előtti hetekben kiküldött e-mailes jegyeket hozzuk magunkkal a telefonunkon vagy kinyomtatva.

A klerikusok (diakónus, pap, püspök) jelentkezésére külön felület áll rendelkezésre a regisztrációs oldalon. Tőlük kérik, hogy a celebretet töltsék fel, mert csak így vehetnek részt a szentmiséken. A püspökök kapnak majd miseruhát és mitrát, a papok és a diakónusok pedig stólát. Albát hozzanak magukkal.

– Miért és mikor ajánlott a csoportos regisztráció?

Az egyéni mellett lehetőség van családi és csoportos jelentkezésre is. Ilyen csoport lehet például egy plébániai közösség is. De hogyan is lehet egy csoporthoz kapcsolódni? Ennek három módja van. A csoport vezetője megkapja a csoport kódját, amelyet megad az egyénileg regisztrált csoporttagoknak. A második esetben az egyénileg regisztrált résztvevő adja meg a regisztrációkor kapott saját kódját a csoportvezetőnek, aki felveszi a csoportba. A harmadik esetben a csoportvezető regisztrálja, veszi fel az új tagot. Ebben az esetben minden információt a csoportvezető továbbít a csoporttagoknak (a tagoknak nincs személyes fiókjuk). Az egyéni fiókkal rendelkező csoporttagok egyénileg is beállíthatják, hogy melyik eseményre szeretnének menni, vagyis egy csoport esetében nem szükséges, hogy mindenki minden programon ott legyen. Egy ember több csoporthoz is csatlakozhat, de egyéni azonosítóval csak egyszer szerepelhet a rendszerben.

A 16 év alatti résztvevő csak csoportban tud jelentkezni, egyénileg nem. Őket a törvényes képviselő vagy szülői hozzájárulással más nagykorú is regisztrálhatja. Ezt a hozzájárulást a csoport vezetőjének kell megőriznie.

– Mi a teendő akkor, ha csoporttal szeretnénk jönni, de még nincsenek meg a konkrét csoporttagok?

A csoporthoz hozzá lehet rendelni még nem nevesített tagokat is, azaz be lehet jelenteni például egy 50 fős csoportot. Erre akkor van szükség, ha a csoport vezetője tudja, hogy többen lesznek majd a tagok, de még nem tudja név szerint, hogy kik (például középiskolás diákok csoportjában az iskolába újonnan érkezők). Azonban fontos, hogy ezeket a tagokat július 15-ig nevesíteni kell, a nem nevesített helyeket törlik a regisztrációból.

– Kell-e regisztrálni a már korábban bejelentett elsőáldozókat?

– A nyitó szentmisén résztvevő elsőáldozó gyerekeket fel kell venni a családi vagy a plébániai csoportba. Ha a csoportvezető bejelöli, hogy csoportjában van elsőáldozó, akkor a megjelenő menüben ki tudja jelölni, hogy ki az elsőáldozó, hozzá tudja rendelni azt az egy vagy két szülőt, vagy keresztszülőt, akik az elsőáldozó közelében szeretnének ülni. Az elsőáldozók az alsó karéjban fognak helyet foglalni hitoktatóikkal együtt, és mögöttük a hozzátartozóik, valamint a plébánia hívei. Eddig közel 4500 elsőáldozó jelentkezett, de május végéig várjuk azokat, akik szintén a nyitómisén szeretnének elsőáldozáshoz járulni. A jelentkezőknek a plébániákon kell bejelenteni szándékukat, és a plébánia az elsoaldozas.iec2020.hu/#/ oldalon tudja továbbítani a jelentkezéseket a NEK Titkárságnak.

Még több információ az elsőáldozásról ITT.

A NEK nyitó szentmiséje az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Veni Sancte miséje is lesz. Erre csoportként az iskoláknak kell jelentkezniük.

– Szükség lesz ministránsokra a szentmiséken?

– Ministránsok a szombati szentmisén és körmeneten, valamint a vasárnapi szentmisén fognak közreműködni, a többi liturgián kispapok adják az asszisztenciát. A plébánián jelentkezett ministránsokat a felelősök bejelentik az egyházmegyei ministránscsoportba. A szervezők azt ajánlják, hogy 14 év alatti fiatal csak olyan legyen a ministránsok között, aki felkészült a várható nagyobb fizikai megterhelésre. A vidékről több napra érkező ministránsok elhelyezése nagyobb közös szálláshelyeken lesz.

– Melyek a fontos határidők?

– Korai, kedvezményes jelentkezés meghosszabbítva: április 30.

Ministránsok jelentkezése: április 30.

Közös utazásszervezés igény bejelentése: május 31.

Jegylemondás pénzvisszafizetéssel: május 31.

Normál áras jelentkezés: július 31.

Késői jelentkezés a szimpóziumra: szeptember 3.

Késői jelentkezés a többi programra: szeptember 5.

– Lesznek-e kulturális programok a kongresszus hetében?

– Igen. Az Ars Sacra fesztivál eseményeire külön kell jelentkezni a fesztivál honlapján. A Műcsarnok kiállítását a regisztrált résztvevők ingyen látogathatják.

A szervezők továbbra is várják a családi és közösségi szálláshely-felajánlásokat. Erről ITT lehet tájékozódni.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

(bb)