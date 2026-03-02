Célzott nemzetközi online adománygyűjtő kampány a szalézi rend ukrajnai szervezetei támogatására

A varsói Szalézi Missziós Központ a rend ukrajnai segítségnyújtásának stratégiai pillére, amely a biztonságos európai hátország logisztikai motorjaként képez közvetlen hidat a nemzetközi adományozók és a háborús zónákban szolgáló szalézi missziók között. Legújabb célzott nemzetközi online kampányának célja az ukrajnai szalézi intézmények üzemanyag-ellátásának biztosítása a megfelelő működés érdekében a tartós áramkimaradások idején, mert számos helyen kizárólag a generátorokra támaszkodhatnak.

Az orosz invázió négy évvel ezelőtti, február 24-i kezdete óta ugyanis Ukrajnának nincs nyugalma: az ország energetikai infrastruktúrája továbbra is súlyos károkat szenved a bombázások következtében. Az erőműveket, alállomásokat és az áramátviteli hálózatot rendszeresen találatok érik, amelyek hosszan tartó – akár napokig elhúzódó – áramkimaradásokat eredményeznek.

Télen az áramkimaradások valódi humanitárius vészhelyzetté váltak: villamos energia nélkül megszűnik a fűtés, a melegvíz-ellátás és a világítás. Mindennek pedig a legsúlyosabb következményeit legelsőként a legkiszolgáltatottabbak – a gyermekek, az idősek és a krónikus betegek – szenvedik el.

Ebben a helyzetben Ukrajnában a szalézi intézmények mostanra állandó viszonyítási ponttá váltak az egész lakosság számára.

Ukrajnában a rend házait, oratóriumait és ifjúsági központjait is befogadóhelyekké alakította, ahol a lakóhelyükről elmenekült családokat elszállásolják, meleg ételt osztanak, nyitva tartják az iskolákat, pszichológiai támogatást nyújtanak. A tevékenység három jól elkülöníthető zónára oszlik az érintettség és a feladatok jellege szerint: Alacsonyabb érintettség – a befogadó kapu Nyugat-Ukrajna, különösen Lviv (Lemberg) környéke, a háború elől menekülők bázisa. A legnagyobb szalézi jelenlét az országban Lviv: szalézi alprovinciai székhely és iskola, a központ az ukrajnai szalézi munka koordinációs bázisa és a nemzetközi segélyszállítmányok elsődleges fogadóállomása; itt működik a Filippo Rinaldi Családi Otthon és Szakmai Képzési Központ, mely a háború miatt otthonukat vesztetteknek nyújt újrakezdési lehetőséget szakmák oktatásával (pl. asztalos, szakács, szabó-varró képzések); valamint a „Mariapolis” elnevezésű ideiglenes lakóhely, mely kifejezetten a belső menekült családok számára fenntartott konténerváros és közösségi tér. A Lvivhez közeli települések: Vinnikiben működik a Bosco Szent János Szalézi Központ, amely az ukrajnai szalézi humanitárius segítségnyújtás szíve, oratóriuma és ifjúsági központja biztonságos közösségi teret és lelki bázist nyújt; a Real Madrid Alapítvánnyal közös szociális sportiskola komplex terápiát és oktatást biztosít a rászorulóknak; a menekültszállás és családi otthon több tucat belső menekültnek és kiskamasznak ad otthont; a prenoviciátus pedig a rendi utánpótlás és hivatásgondozás helyszíneként szolgál. Novoszilkán működik a szalézi Lelkigyakorlatos és Spirituális Központ, ahol jelenleg a háborús traumáktól szenvedők és a kimerült önkéntesek lelki rehabilitációja zajlik, Peremisljanban pedig szalézi plébánia és oratórium, ez kisebb közösségi bázis, amely a helyi lakosság és a befogadott menekültek napi szintű támogatását végzi. Utóbbi két helyszín stratégiai fontosságú a varsói Szalézi Missziós Központ által koordinált segélyhálózatban, hiszen ezek a központok fogadják be és gondozzák azokat, akik a frontvonal menti városokból (mint például Dnyipro vagy Kijev) menekülnek el. Közepes érintettség – stratégiai célpontok és belső bázisok Ezek a központok nincsenek a tűzvonalban, de a rakétatámadások és az energetikai blokád közvetlenül nehezítik a mindennapi oktatást és szociális munkát. Odesszai szalézi plébánia és általános iskola: a kikötőváros elleni támadások miatt az iskola legfontosabb feladata az óvóhelyek kialakítása volt, hogy a gyerekek biztonságban tanulhassanak a légiriadók alatt is. Zsitomirban szalézi iskolaprojektek és közösségi szolgálat zajlik, a város főként logisztikai szerepe miatt veszélyeztetett. Az intézmény itt a helyi családok stabilitását segíti oktatási programokkal és szociális támogatással. Korosztisivban ugyancsak plébánia és ifjúsági központ működik, az intézmény aktívan részt vesz a helyi szociális védőháló fenntartásában, különös tekintettel a háború miatt elszegényedett vagy csonkává vált családokra. Magas érintettség – a humanitárius frontvonal A szalézi intézmények a közvetlen harcok közelében vagy stratégiai célpontként az állandó életveszély árnyékában működnek. Dnyipro: kiemelt bázis a Szalézi Humanitárius és Ifjúsági Központ, meghatározza a missziót a város közelsége a keleti és déli fronthoz. Az intézmény jelenleg elsősorban menekültügyi csomópontként funkcionál: élelmiszersegélyek elosztása, a frontvonalról érkezők ideiglenes elszállásolása és a továbbutazásuk elősegítése a fő feladat. Kijev: a fővárosi „Mary Help of Christians” (Mária, Keresztények Segítsége) Szalézi Központ a folyamatos légitámadások ellenére fenntartja az ifjúsági közösségi életet, tevékenysége fókusza a lelki trauma feldolgozása és a közösségi megtartó erő biztosítása az óvóhelyeken is.

Gyakran az egyetlen rendelkezésre álló energiaforrás egyetlen generátor, amely csak akkor működik, ha van üzemanyag, a generátorra való támaszkodás pedig elengedhetetlen olyan tevékenységekhez, mint az ételek elkészítése és kiosztása, a telefonok és az orvosi eszközök töltése, az esti világítás biztosítása, valamint a gyógyszerek szabályozott hőmérsékleten történő tárolása. Amikor kiürül a tartály, minden leáll: a világítás, a konyhák, a vízszivattyúk – de például a beteg- vagy sebesültellátáshoz szükséges oxigénkoncentrátorok is.

A nemzetközi adománygyűjtő kampány segítségével lehetőség nyílhat dízel és benzin vásárlására, a legsúlyosabban érintett térségekbe irányuló szállítási költségek fedezésére, valamint vészhelyzeti tartalékok felhalmozására. A segélyek elosztását rugalmasan kezelik, az ország különböző régióiban fennálló aktuális helyzethez igazítva, az áramkimaradások mértéke alapján.

„Továbbra is támogatjuk az ukrajnai SDB- és szalézi nővérek közösségeit – írja a SOM –, hogy ott tudjanak villamos energiát, meleget és biztonságot biztosítani, ahol ma erre a legnagyobb szükség van.”

A nemzetközi segítségnyújtás módjáról további információ a varsói Szalézi Missziós Központ hivatalos weboldalán olvasható (az oldal fordítható).

