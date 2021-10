Cigány közösségek tartottak hagyományápoló találkozót Hodászon

Nagy Zoltán, a Nyíregyházi Egyházmegye cigánypasztorációs munkatársa örömmel fogadta a közös találkozó lehetőségét. A tevékenységbe ezúttal a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola papnövendékei közül Magyar Richárd, Lakatos Zsolt és Nagy Márton is bekapcsolódott.

A délutáni eseményen a cigány nép hagyományainak egyik legjellegzetesebb eleme, a tánc került a középpontba. A romák életében az istenhit nagyon meghatározó, így fontosnak tartották, hogy a program elején elénekeljék a Miatyánk imádságot cigány és magyar nyelven is. A papi imákat Kanyó Árpád helyi parókus cigány nyelven mondta el. A hodászi Hagyományok Háza vezetője, Lakatos Sándor előadásában szemléletes módon elevenítette fel – főképpen a gyermekek számára – a cigánytánccal, öltözékekkel kapcsolatos korábbi szokásokat egészen napjainkig, majd kisfilmek révén különböző előadók autentikus cigányzenéibe, valamint a tánclépések rejtelmeibe nyertek bepillantást a program résztvevői. A vetítést követően a két közösség külön-külön is bemutatta tánckultúráját. Az jó hangulatban a közös tánc során a két csoport teljesen elvegyülve – a közönséget is táncra perdítve – fejezte ki egymás iránti nyitottságát.

A rendezvényre édességajándékokkal érkeztek a Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület munkatársai, akik a hodászi tanodás gyermekekkel is foglalkoznak.

A cigány hagyományokat szem előtt tartva, s hogy a hodászi közösség is kifejezze vendégszeretetét, az imádság és tánc élményét közös vendéglátás zárta. A párbeszéd során további találkozók terve vetődött fel a cigány közösségek hagyományainak ápolása jegyében.

Forrás: Kanyó Mária/Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Kanyó Izabella



Magyar Kurír