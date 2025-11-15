Cigánypasztorációs referensek találkoztak Kecskeméten

Az alábbiakban Németh Péter (Boldog Ceferino Intézet) írását közöljük:

A cigánypasztorációs referensek országos találkozójának helyszínei hagyományosan évről évre változó helyszínek, abból a célból, hogy a referensek testközelből és működési területükön ismerkedhessenek az ország különböző egyházmegyéiben található munkatársaikkal. Idén a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye vendégszeretetét élveztük.

A Karol Wojtyła Barátság Központnál egy öreg fákkal és színpompás előkerttel büszkélkedő ház körül gyülekeztünk a késő őszi délutánban. A helyszín valóban központ, hiszen naponta 120 rászoruló fordul meg itt, akiket meleg étellel látnak el. A találkozó résztvevői megismerkedhettek a háttérben dolgozó személyzet tagjaival is, közelebbről láttunk így bele a ház mindennapjaiba. A délután második részében már a Római Katolikus Helynökségen folytatódott az összejövetel, ahol a főegyházmegyében cigánypasztorációval foglalkozó atyák, Vass Huba és Farkas Tibor tapasztalatai vezették fel a referensi beszámolókat.

Kora este a szentmise megünneplése nem mindennapi találkozásra adott lehetőséget, hiszen Székely János atya, a Boldog Ceferino Intézet igazgatója, szombathelyi megyéspüspök vezetésével a liturgia kezdőénekére több mint egy tucat szerpap és ministráns vonult a Szent Miklós-templom oltára elé. Nagy Szent Leó pápa emléknapjának miséjét ugyanis egy nagyobb lelkigyakorlatos csoporttal közösen ünnepeltük. A szentmise után gördült tovább a referensi beszámolók sora, a résztvevők a megosztás örömével térhettek nyugovóra.

Másnap a reggeli után, a Dilexi te, XIV. Leó pápa által nemrégiben megjelent apostoli buzdítása nyomán beszélgettünk a hivatásunk sajátosságairól és Egyházunk kötelezettségeiről a szegények szolgálatában, Székely János püspök vezetésével. A pápai dokumentumban központi fontosságú a szegényekért élő Egyház képe. A továbbiakban számos, munkánkat illető általános kérdés is szóba került, beszélgettünk az intézményrendszer, az egyházi és állami szociális felelősségvállalás viszonyairól. Molnár-Gál Béla, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs referense hozzászólásában megemlítette a cigánypasztoráció és szociális ellátás területe közötti alapvető, de lényegileg fontos különbségeket. Kiemelte, az evangelizációt nem lehet adományokkal helyettesíteni.

A találkozó programját a kecskeméti Biztos Kezdet Gyerekház vendégeiként folytattuk, itt Oláh Anna és munkatársai fogadtak, és avattak be a ház működésének napi menetébe, illetve mutatták be közösségformáló szemléletük eredményeit. Nagy megtiszteltetés volt, hogy Engert Jakabné, a város alpolgármestere is részt vett a találkozáson, ugyanis a ház önkormányzati fenntartású és mint tapasztaltuk, kiemelten fontos része tisztségviselői munkájának.

A kétnapos találkozó ünnepi ebéddel zárult. A résztvevők a találkozásokból és beszélgetéstől feltöltődve indulhattak az ország különböző településeire, jó emlékeket táplálva a soktornyú, szép Kecskemétről.

Forrás és fotó: Boldog Ceferino Intézet

