Csak a hit megélésével lehet rendet teremteni – A szatmári egyházmegye sekrestyéseinek zarándoklata

A program első napjának házigazdája Tatár Zoltán krasznabélteki plébános volt.

A résztvevők keresztutat jártak a szőlőhegyi Szent Orbán-kápolnához vezető úton, majd szentmisén vettek részt. Homíliájában a plébános a napi evangélium üzenetére építve arra hívta fel a figyelmet, hogy Jézus nem a családi kötelékek ellen beszél, hanem arra tanít, hogy az Isten akaratát teljesítő ember válik igazán az ő testvérévé.

Hangsúlyozta: a világban tapasztalható rendetlenségre nem az erőszak a válasz, hanem a szeretet és a hit következetes megélése. Csak így lehet valódi rendet teremteni, mindenekelőtt saját közösségeinkben és környezetünkben.

A lelki programot közös ebéd követte, majd a résztvevők a Nachbil Pincészetben borkóstolón vettek részt, ahol a vidék borkultúrájával ismerkedhettek meg.

A találkozó további napjai a pihenés, a kötetlen beszélgetések, a közös játékok és az egymásra figyelés jegyében teltek. A résztvevők megosztották egymással szolgálatuk örömeit és nehézségeit, miközben a közösen eltöltött idő megerősítette bennük az összetartozás és az egyházi közösséghez tartozás élményét. A program egyszerre kínált lelki feltöltődést, emberi találkozásokat és közösségi élményeket a mindennapi szolgálatot végző sekrestyések számára.

Forrás és fotó: A Szatmári Egyházmegye Világiak Irodája – Hétköznapok lelkigyakorlata/Romkat.ro

Magyar Kurír