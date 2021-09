Családi Nap és Katolikus Társadalmi Napok a Margitszigeten

Az eseményen jelen volt Liszka-Kaposi Réka és Liszka Levente a Családok Jézusban Közösség részéről, valamint Dávid Beáta szociológus, a „Bízd rá magad!” csoport vezetője.

„A budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) mottója: »Minden forrásom belőled fakad.« Ez azt is jelenti, hogy a kereszténység egy olyan titokzatos szellemi erő, életforrás, mely megtermékenyítette az egész nyugati világot. Átjárta a kultúrát, a tudományt és egész gondolkodásmódunkat” – kezdte ismertetőjét Székely János püspök.

Az emberi méltóság felismerése abból a bibliai üzenetből fakad, hogy az ember nemcsak egy okos állat, hanem a teremtő Isten képmása, akinek végtelen értéke van. Az a tudományos fejlődés, amit a nyugati kultúra átélt, abból a bibliai üzenetből fakad, hogy a világ, mely az isteni bölcsesség alkotása, megismerhető.

Keresztény eredetűek az első ingyenes iskolák, melyeket szerzetesek alapítottak. De az első kórházainkat is keresztények működtették.

A Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) rendezvénye azt szeretné bemutatni, hogy miként járta át a társadalom életét a katolikus tanítás.

Több mint hetven sátorban mutatják be a szociális intézményeket, a karitászt, a börtönmissziót, a cigánypasztorációt és a roma szakkollégiumokat. Az idei KATTÁRS középpontjában a család áll. A kereszténység azt hirdeti, hogy a világ szeretetből van, mi, emberek pedig arra születtünk, hogy megtanuljunk szeretni. A Margitszigeten a család titkát is ünnepelni fogjuk. Manapság sok támadás éri a család intézményét. Mi, magyarok ezer éve a kereszténység bástyája voltunk, szellemi értelemben ma is ez a küldetésünk: megvédeni a házasságot, a családot, a nemi identitás Istentől kapott ajándékát és a szegények iránti érzékenységet. „Mindenkit szeretettel várunk erre az ünnepre” – zárta szavait Székely János püspök.

Németh Emma szociális testvér, a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájának elnöke azt hangsúlyozta, hogy a hetven sátorból huszonötben lehet majd a megszentelt élet képviselőivel találkozni.

A szerzetességet és a családokat összeköti az elköteleződés, ennek pedig önmagában is üzenete van, hiszen napjainkban nehezen döntünk életünk fontos kérdéseiben.

Jelen lesznek az iskolafenntartó rendek, a szociális területen dolgozó szerzetesek, de az emberi méltóságnak is lesz majd sátra.

Liszka-Kaposi Réka és Liszka Levente a Családok Jézusban Közösség részéről azt emelték ki, hogy ezen az alkalmon az Egyház sokszínűségét fogják bemutatni. A Margitszigeten két színpad lesz, a pódiumbeszélgetések során találkozni lehet majd többek között Gémesi Csanád olimpikonnal vagy Csókay András idegsebésszel is. 13 órakor élőképet formálnak majd, melyet egy drón örökít meg.

Dávid Beáta szociológus, a „Bízd rá magad!” csoport vezetője elmondta, hogy a Margitszigeten nekik is lesz sátruk. A „Bízd rá magad!” egy olyan honlap, mely azokat a szervezeteket és szakembereket gyűjti össze, amelyek a családok mindennapi életével kapcsolatban felmerülő nehézségek megoldásához nyújthatnak gyakorlati segítséget.

A szeptember 11-i NEK Családi Nap és a Katolikus Társadalmi Napok részletes programja ITT található. A Katolikus Társadalmi Napokról ITT olvashatnak bővebben.

Szerző: Baranyai Béla

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír