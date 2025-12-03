Családtalálkozót tartottak a partiumi Magyarpatakon

Az élesdi esperesség első alkalommal szervezett családtalálkozót, melyet november 29-én, szombaton tartottak a magyarpataki plébánián (Szilágy megye). A találkozón részt vevő házaspárok szentmise keretében megújították házassági fogadalmukat.

A program szentmisével kezdődött, amelyet Kubalak Péter élesdi plébános mutatott be. A szentbeszédet Ferik József sáráni plébános mondta.

A szentmise végén – Rolnik Martin magyarpataki plébános vezetésével – a jelen lévő párok megújították házassági ígéreteiket.

A program agapéval zárult a magyarpataki művelődési házban, ahol a résztvevők megoszthatták egymással a találkozón megélt tapasztalataikat.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye; Romkat.ro

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

