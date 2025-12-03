Családtalálkozót tartottak a partiumi Magyarpatakon

A program szentmisével kezdődött, amelyet Kubalak Péter élesdi plébános mutatott be. A szentbeszédet Ferik József sáráni plébános mondta.

A szentmise végén – Rolnik Martin magyarpataki plébános vezetésével – a jelen lévő párok megújították házassági ígéreteiket.

A program agapéval zárult a magyarpataki művelődési házban, ahol a résztvevők megoszthatták egymással a találkozón megélt tapasztalataikat.

