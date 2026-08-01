Csend és hallgatás szabadság idején

A hallgatás hiánya életünk több területén is rendszerhibát okozhat. A legtöbb kommunikációs problémánk abból származik, hogy nem hallgatjuk végig a másikat, vagy egyáltalán nem figyelünk arra, amit mond. Saját érzelmi gubancaink abból fakadnak, hogy nem hallgatjuk meg a bensőnket, a saját hangunkat, a saját érzéseink dallamát.

Hallgatni arany – mondja a közmondás is

De nem mindegy, milyen ez a hallgatás. Csak külső, vagy benső is? Üres, vagy figyelmes? Szent Benedek számára nagyon fontos a hallgatás, a csend. A csend azért van, hogy (oda)hallgatni tudjunk. Regulájában kijelöli a szerzetesek számára, hogy mikor kell őrizniük a csendet a nap folyamán: az imateremben a közös ima után, az ebédlőben az étkezések alatt, az ebéd utáni sziesztában és a méltánytalanságok elviselésében.

Ezek mellett pedig hallgatásra buzdítja a testvéreket, a hallgatás parancsát megszegőknek pedig vállalniuk kell a büntetést: „Ha valakit rajtakapnának, hogy a hallgatásnak ezt a szabályát megszegte, súlyos büntetés érje; kivéve, ha az érkező vendégek miatt lenne szükség beszédre, vagy az apát parancsolna valakinek valamit. De még ez is a legnagyobb komolysággal és szerény mérséklettel történjék.” (Regula, 42 f.)

A csend értéke

Mai fülünknek talán kicsit furcsa, hogy a beszédet bünteti, de miért is ilyen fontos a hallgatás Benedek számára, és mit tanulhatunk tőle? Valójában

Benedek nem a beszédet bünteti, hanem a beszéd megvonásával a szavak és a csend értékére mutat rá.

Valahol olvastam, hogy akkor kezdünk el beszélni, amikor megszűnik bennünk a csend. Első olvasásra talán triviálisak tűnik, de gondoljuk meg: persze, hogy megszűnik a csend, ha beszélni kezdünk, de ha megszűnik bennünk a belső csend, akkor a beszédünk csak a trivialitás szintjét üti meg.

A sivatagi atyák bölcsességéből merítve Anselm Grün a beszéd négy veszélyét jelöli meg: a beszéd kíváncsivá és szétszórttá tesz, ami üres fecsegéshez vezethet. Egy másik veszélye, hogy ítélkezni kezdünk – állandóan másokkal foglalkozunk. Harmadszor, aki gyakran beszél, önmagát helyezi középpontba, és elvárja, hogy rá figyeljenek és méltassák. A beszéd negyedik veszélye pedig a belső éberség elhanyagolása. A belső éberség az „önmagamnál levés” állapotát jelenti.

A hallgatás a belső csendet védi, szükségünk van arra, hogy befele fordulva rendet teremtsünk érzéseinkben és gondolatainkban.

A ritmus felborul vagy helyreáll

Érdemes a csend és a hallgatás témájára figyelni ezekben a forró napokban, hiszen a nyár a szabadságolások ideje, amikor a rend és a ritmus felborul, vagy éppen ellenkezőleg, helyreállhat. Kérdezzük meg magunktól, hogyan hallgatunk – oda a másikhoz – a szabadságolásban? A csendünk figyelemhez, tudatos jelenléthez vezet? Mélyülnek a beszélgetéseink és a kapcsolataink? A szabadságolásunk elvezet-e minket a belső szabadságra? Hogy mindez megtörténjen, iktassunk be egy kis csendet, hallgatást a munkás vagy szabadságolós napjainkba.

Az írás megjelent a Vasárnap 2026/28. számában.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Verginedelsilenzio.org

Magyar Kurír