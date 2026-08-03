Csóka János pálos szerzetes, pap ezüstmiséjét ünnepelték Pécsett

Megszentelt élet – 2026. augusztus 3., hétfő | 13:18
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Július 25-én Csóka János OSPPE, a Magyar Pálos Rend budapesti rendházának elöljárója pappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepelték a pécsi pálos templomban. A szentmisén a pálos szerzetesek és a hívek mellett Bíró László nyugalmazott tábori püspök is részt vett.

Az ünnepi szentmisét a pálos rend fotóarchívumából összeállított filmvetítés előzte meg, amely felidézte Csóka János papi szolgálatának fontos állomásait.

Az évforduló alkalmából János atya egy ezüstszínű miseruhát kapott ajándékba.

Az ünnepi szentmisén prédikációjában a jubiláns hálát adott papi hivatásáért. Az elmúlt 25 év tapasztalataira visszatekintve hangsúlyozta, hogy

az igazi öröm abból fakad, ha bizalommal igent mondunk Isten hívására, és saját terveink helyett az ő akaratát keressük.

Arra buzdította a híveket, hogy közösségbe bekapcsolódva, Krisztushoz ragaszkodva törekedjenek az életszentségre, hiszen

nem a saját hatékonyságunk, hanem Isten hűsége vezet célba.

Csóka János OSPPE a szentmise végén egyenként részesítette ezüstmisés áldásban a jelenlévőket.

Az ünneplés közös agapéval folytatódott, melyen a közösség köszönetet mondott János atya huszonöt éves papi szolgálatáért.

Forrás és fotó: Magyar Pálos Rend

Magyar Kurír

#jubileum #papi hivatás #szerzetesek

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