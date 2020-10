Csókay András üzenete: Útban vagyunk hazafelé, kérjük és köszönjük az imáitokat!

Október 30-án a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány missziós csapata elhagyta Bangladest és épségben megérkezett az átszállóhelyre Dubajba, ahonnan ma indulnak tovább hazafelé.

Négy nappal ezelőtt, október 27-én Csókay András a bevatkozás sikeréről számolt be: „Kész vagyunk, hatórás volt a műtét, eddig minden rendben, még egy-két nap imában való kitartást kérünk a szövődmények elkerüléséért.”

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány orvoscsapata az újrainduló repülőgép-járatok közül az egyik elsővel a hétvégén Bangladesbe utazott, hogy folytassa a fejüknél összenőtt és tavaly augusztus elején sikeresen szétválasztott sziámi ikrek „Operation Freedom” névre keresztelt szétválasztó műtétsorozatát.

Rabeya nyár óta halasztott koponyarekonstrukciós műtétjét végezték el október 27-én reggel az alapítvány orvosai a helyi kollégáikkal együtt az ázsiai országban. A kislány állapota stabil, de szövődmények lehetségesek.

Magyar részről Csókay András, az Operation Freedom idegsebészcsapatának vezetője; Pataki Gergely, a plasztikai sebészek és az Operation Freedom műtétsorozat vezetője, valamint Csapody Marcell, az aneszteziológuscsapat vezetője irányította és végezte a műtétet.

Az ikrek rehabilitációja folytatódik, és még évekig eltarthat a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar–bangladesi projektjének keretében. A rehabilitációs teamből Császár Zsuzsanna gyermekklinikai szakpszichológus utazott most Dakkába a család és a gyermekek állapotának felmérése céljából. A járvány ellenére is zajló rehabilitációs kezeléseknek és Rabeya töretlen életerejének köszönhetően a kislány tavasz óta még aktívabb lett, állapota sokat javul, beszél és játszik.

A végső szétválasztó műtétet követő 33. napon agyvérzésen átesett Rukaya jelenlegi állapota a magyar vezetéssel zajló rehabilitációnak köszönhetően a vártnál jobb. A kislány egyre jobban érdeklődik a külvilág iránt, alkalmanként a környezet eseményeire megfelelő érzelmi válaszokkal reagál, mosolyog. Beszélni nem tud. Nála a felépülés várható mértékének tekintetében felelős nyilatkozat még mindig nem tehető.

Az ikreknek a következő években kisebb plasztikai sebészeti műtétekre, hegkezelésre lehet még szükségük, amit majd Dakkában Pataki Gergely vezetésével végez az alapítvány. A tervek szerint kintlétük során az orvosok a korábban vizsgált sérült vagy fejlődési rendellenességgel született gyermekeken is végeznek műtéteket.

A járványhelyzet miatt a meglehetősen nagy kockázatú kiutazás és kint tartózkodás rizikófaktorait a csapat rendkívül szigorú Covid-19-prevenciós protokoll kidolgozásával ellensúlyozta, vállalva a kockázatot, hogy ha kint megfertőződik valamely csapattag, csak hosszú ottani karantén után tud hazatérni.

Csókay András egy korábbi interjúban elmondta: Az Új Ember és a Magyar Kurír olvasótábora hihetetlen segítséget adott a huszonhat órás szétválasztó műtétnél, éreztem a háttérima hatalmas erejét, amikor életmentő döntéseket kellett hoznunk az aneszteziológusokkal együtt. Ezúttal is kérem a híveket, hogy most is segítsék imával az újabb missziónkat, egyrészt, nehogy a Covid-19 miatt elmaradjon a műtét, másrészt a kislányok további gyógyulásáért.

Az olvasóknak tudniuk kell, hogy az ima erejével két természetfölötti csodával gyógyult meg a műtét után a rosszabbik állapotban lévő kislány, Rukaya.

Csatlakozzunk ma is Csókay András imaszándékához!

Fotó: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány; Merényi Zita

