Csordás Gábort nevezték ki a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynökévé

November 30-i hatállyal Csordás Gábort, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébánia plébánosát kinevezi az egyházmegye pasztorális helynökévé.
Született: Nyíregyháza, 1982.
Pappá szentelték: Máriapócs, 2007. július 29.
Külföldi szolgálat: Róma, Pontificum Collegium Germanicum et Hungaricum (prefektus), 2007–2009
Káplán: Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya Főplébánia 2009; Debrecen, Szent Anna Főplébánia, 2009–2010
Püspöki titkár: 2010–2015
Egyetemi lelkész: Debreceni Egyetem, 2011
Prefektus: Központi Papnevelő Intézet, 2015–2020
Plébános: Nyíregyháza-Borbánya, 2020–2022; Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya Főplébánia, 2020-tól
Címek, kinevezések:
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója 2015-től
Püspöki tanácsos: 2018
Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet (ELI) igazgatója 2020-tól
Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
