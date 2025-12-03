Csordás Gábort nevezték ki a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynökévé

Hazai – 2025. december 3., szerda | 14:12
2

Palánki Ferenc megyéspüspök november hónap végével az alábbi személyi és szervezeti változtatásokat rendelte el a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében.

November 30-i hatállyal Csordás Gábort, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Főplébánia plébánosát kinevezi az egyházmegye pasztorális helynökévé.

Született: Nyíregyháza, 1982.
Pappá szentelték: Máriapócs, 2007. július 29.
Külföldi szolgálat: Róma, Pontificum Collegium Germanicum et Hungaricum (prefektus), 2007–2009
Káplán: Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya Főplébánia 2009; Debrecen, Szent Anna Főplébánia, 2009–2010
Püspöki titkár: 2010–2015
Egyetemi lelkész: Debreceni Egyetem, 2011
Prefektus: Központi Papnevelő Intézet, 2015–2020
Plébános: Nyíregyháza-Borbánya, 2020–2022; Nyíregyháza, Magyarok Nagyasszonya Főplébánia, 2020-tól
Címek, kinevezések:
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója 2015-től
Püspöki tanácsos: 2018
Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet (ELI) igazgatója 2020-tól

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #papi hivatás #pasztoráció

