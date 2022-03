Czerny bíboros Magyarországon keresztül Ukrajnába látogat

Krajewski bíboros március 7-én útra kelt a lengyel–ukrán határ felé, ahol elmegy a menekültekhez és az önkéntesekhez a menedékhelyekre és a házakhoz. Czerny bíboros március 8-án érkezik Magyarországra, hogy ellátogasson néhány ukrajnai menekülteket befogadó központba. Az aktuális helyzettől függően a következő napokban mindketten igyekeznek eljutni Ukrajnába. Segítséget visznek a rászorulóknak, és képviselik nem csak a pápát, hanem az egész keresztény népet, amely kifejezésre akarja juttatni szolidaritását Ukrajna népével, és el akarja mondani: „A háború őrültség! Hagyjátok abba, kérünk benneteket! Nézzétek, micsoda kegyetlenség! Ukrajnát vér és könny áztatja. Nem csak egy katonai hadműveletről van szó, hanem háborúról, mely halált, pusztulást és nyomort eredményez.”

Ferenc pápa elmondta: „Az áldozatok száma egyre nő, ahogy a menekülő embereké is, akik főleg anyák és gyermekek. Abban a meggyötört országban óráról órára drámaian növekszik a humanitárius segítségnyújtás szükségessége. Sürgető felhívást teszek közzé annak érdekében, hogy ténylegesen biztosítsanak humanitárius folyosókat, biztosítsák és könnyítsék meg a segélyek bejutását az ostromlott területekre, hogy megadhassuk a létfontosságú segítséget a bombák és a félelem árnyékában élő testvéreinknek. Köszönetet mondok mindazoknak, akik menekülteket fogadnak be. Mindenekelőtt azért könyörgök, hogy hagyják abba a fegyveres támadásokat, és győzedelmeskedjen a tárgyalás – sőt a józan ész! –, és térjenek vissza a nemzetközi jog tiszteletben tartásához!”

Ferenc pápa gesztusa fel akarja hívni a figyelmet a világban uralkodó sok hasonló helyzetre is. Ahogyan egy vasárnappal korábban, február 27-én mondta: „Megszakadó szívvel az Ukrajnában történtek miatt – és ne feledkezzünk meg a világ más részein, például Jemenben, Szíriában, Etiópiában… zajló háborúkról sem – megismétlem: le a fegyverekkel! Isten a béketeremtőkkel van, nem azokkal, akik erőszakot alkalmaznak.”

Czerny bíboros is hangsúlyozza a hasonlóságot az ukrajnai konfliktus és a régóta húzódó, elfelejtett konfliktusok között. Ezenkívül kifejezi aggodalmát az Ukrajnában élő afriakaiak és ázsiaiak miatt, akik amiatt is szenvednek, mert félnek a kitelepítéstől: legyen joguk diszkrimináció nélkül menedékjogot kérni. Aggasztó jelek mutatkoznak arról is, hogy terjed az emberkereskedelem, az embercsempészet a határokon és a szomszédos országokban.

A bíboros felszólal annak érdekében is, hogy a vallásos részről érkező segítséget mindenkinek fel kell ajánlani, függetlenül a felekezeti, vallási hovatartozástól. Dicséretesek az erőfeszítések, a humanitárius segítségnyújtás és a humanitárius folyosók megszervezése, ezzel együtt még mindig nagy szükség van az összehangolt, jól szervezett munkára, közösen alkalmazott stratégiákra annak érdekében, hogy fel tudjuk vállalni a szenvedők fájdalmát és hatékony segítséget tudjunk nyújtani.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír