Dániel-játék Kolozsváron – Kecskeméti és budapesti piarista diákok keltették életre a történetet

Bodó Márta, a Romkat.ro munkatársa beszámolóját szerkesztve olvashatják.

A diákok éneke tisztán csengett, nemcsak a kórusszámok, de az egyes szereplők énekhangja is, az előadás egésze hangulatos volt, a történetet mozgással, gesztusokkal valóban megjelenítették, az oroszlánok megjelenése általános derültséget keltett, tanúi lehettünk, hogy a vadállatok a próféta hatására megszelídültek.



Jelen voltak a Báthory István Elméleti Líceum tanárai és diákjai, akik elevenen ápolják az iskola piarista hagyományait, egyetemisták, kolozsváriak, László Attila főesperes-plébános, Kovács Árpád kisbácsi plébános, Schuller Hajnal, a Báthory István Elméleti Líceum igazgatója, valamint a vendégek, a budapesti és a kecskeméti piarista iskolák tanárai és diákjai, akik először hozták el Kolozsvárra a Dániel-játékot.



Molnár Lehel SchP egyetemi lelkész bevezetőjében a helyszínről, a piarista templomról elmondta: a kolozsvári jezsuiták építették, májusban ünnepelték felszentelésének 300. évfordulóját, és jövőre lesz 250 éve, hogy a piaristák átvették, folytatva az ifjúság nevelését. „Ez a zenei esemény lehet a 300 éve felszentelt akadémiai templom ünnepségeinek záróakkordja, és a 250 éve Kolozsvárra érkezett piaristák jubileumi évének nyitánya” – fogalmazott a piarista szerzetes.



Az előadandó műről elmondta: a középkori liturgikus dráma lendülete a gótikus freskók élénk színeit idézi. „Az írástudatlanok Bibliájához hasonlóan ez a mű is népszerűen, de időtálló igényességgel tárja a hallgatók elé Dániel próféta alakját, aki az emberiség évezredes várakozását fejezi ki és erősíti.”

Az előadás előtt Mile Balázs első beosztott konzul szólt a közönséghez; majd Farkas Domonkos és Melegh Béla piarista tanárok a Dániel-játékot, annak zenei anyagát, illetve történetét ismertették.

A Dániel-játék 13. századi zenés dráma, a szöveget, amelyet az észak-franciaországi Beauvau katedrálisának diákjai írták 1227 és 1234 között, egyszólamú zene kíséri. Gregorián dallamok, korabeli világi énekek és a drámai jelenetek váltakoznak, a szöveg követi Dániel bibliai történetét, a próféta alakján keresztül az isteni igazságra, az emberi döntések súlyára és a remény valóságára irányítja a figyelmet. A misztériumjáték lenyűgöző példája a középkori egyházi zenés színjátszásnak.



Az előadás megvalósítását Magyarország kolozsvári főkonzulátusa, a Piarista Alapítvány és a Kalazancius Mozgalom Egyesület, a kolozsvári Szent Mihály-plébánia, a Kolozsvári Egyházzene Egyesület, a Báthory István Elméleti Líceum, a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség és magánadományozók támogatták.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Bodó Márta, Csató Hunor

Magyar Kurír