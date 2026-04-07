Dél-Szudánban a fellángoló erőszak miatt elmaradtak a húsvéti szertartások

Oda-vissza összesen négyórás gyalogút választja el otthonaikat a templomtól. Az esős évszakban még hosszabb idő, amikor a folyók áradása és a sár nehezítik vagy egyenesen lehetetlenné teszik a közlekedést. Idén azonban a húsvéti misére igyekvőket az elmúlt napokban kirobbant harcok is megállásra kényszerítették: a hadsereg lezárta a városba vezető utakat, a nyilvános szertartásokat nem engedték megtartani. „El vagyunk szigetelve, szerencsére van kutunk és egy kevés élelmünk” – mesélik.

Az erdő népe

Federico Gandolfi ferences misszionárius 11 éve él Dél-Szudánban. A húsvéti szent három nap megünneplésére a fővárosból, Jubából Nyugat-Bahr el-Ghazal államba, Ngodakalába utazott. Ez a település körülbelül egy órányi autóútra fekszik Wau központjától, ahol rendtársaival együtt néhány hónapja új missziót nyitottak a balandák számára, akik egy nem túl nagy számú, alapvetően békés törzs, amely vadászatból és földművelésből tartja fenn magát. Nem klasszikus értelemben vett faluról van szó, hanem a bozótos területen elszórt kunyhók csoportjáról. Az „erdő népe” számára idén

elmaradt a húsvéti szentmise, amely hagyományosan az egyetlen olyan ünnep, ahol rengetegen vesznek részt, mert számukra ez „emlékezés arra, amit Isten tett értünk”.

Egyszerű hit

„A teljes lakosság katolikusnak vallja magát – magyarázza Gandolfi –, de a hagyományos rítusok hatása még mindig erősen érezhető, különösen a temetkezési szokásokban. A húsvéti szent három napot még kevésbé ismeri ez a kissé elszigetelt törzs. Hosszú évek evangelizációja áll mögöttünk, és a szolgálatunk ebben az évben – az első évben, amelyben lelkipásztori gondozást végeztünk ezen a területen – rendkívül fontos volt.” Ezeknek az embereknek az a legfontosabb, hogy „Isten létezik, élő és igaz Isten.

Számukra ez nem ideológia, nem tanulmányok gyümölcse vagy filozófiai érvelés, hanem Isten, aki jelen van az életükben.

Nagyon szép ezeknek az embereknek az egyszerű hite. Szívesen járnak misére, még ha az idén jóval korábban kezdődött esős évszak miatt nem is tudnak mindig ott lenni.” A hirtelen lezúduló, órákig tartó viharok áradásokat okoznak a fővárosban és a falvakban is, romba döntve a kunyhókat. „Kérések véget nem érő sora érkezik hozzánk a házak újjáépítésére vagy javítására, és a helyzet nem fog javulni, mert még ha szerencsénk is van, az esőzések akkor is egészen november-decemberig tartanak.”

Az erőszak visszatérése

Ami azonban most még inkább megállította az „erdő népét” a húsvéti szertartások felé vezető úton, az a drámai módon újból fellángoló erőszak. Egy új polgárháború előszele, amely hasonló lehet, mint amely 2013 és 2018 között sújtotta a világ legfiatalabb, egyben egyik legszegényebb és leginkább instabil országát. Dél-Szudán súlyos humanitárius válsággal, gazdasági és egészségügyi nehézségekkel küzd, és hónapok óta nagy a feszültség a különböző területeken kirobbant harcok miatt.

Az elmúlt napokban tucatnyi embert – többségében bányászokat – öltek meg ismeretlen fegyveresek Equatoria államban. Az áldozatok a plébánia hívei voltak.

A szerzetes elmesélte, hogy miután a közelmúltban aranyat találtak a plébániához tartozó területen, „kevesebb mint egy év alatt az addig szinte lakatlan környéken több mint 10 ezer ember jelent meg Dél-Szudán más vidékeiről”. A meggazdagodással kecsegtető terület felkeltette a reguláris hadsereg több tábornokának érdeklődését is, akik az ellenzéki erők szerint a mészárlás felbujtói lehettek.

Mélységes szegénység

A plébániára vezető utat az eső mellett a gyilkosságoktól való félelem is elzárja. „Múlt héten – magyarázza Gandolfi – a főút mentén harcok zajlottak, sajnos nyolc ember meghalt, mindannyian civilek. Ezért most folyamatosan figyelemmel kísérjük a Wau városát és a környező területeket a plébániánkkal összekötő útvonalat.” Dél-Szudán emellett az ENSZ és számos civil szervezet fejlesztési forrásainak befagyasztásával is küzd.

A világ nagyhatalmainak külpolitikai döntései miatti megszorítások pont a szegényeken csapódnak le. Mindig ők szenvedik el más országok döntéseinek következményeit.

Elég csak arra gondolni, hogy a gyógyszerekhez való hozzájutás szinte lehetetlenné vált, a piaci élelmiszerárak pedig 40 százalékkal nőttek, ami elviselhetetlen költség a lakosságnak.” Mindez elégedetlenséget szül, növeli a feszültséget és a bűnözést.

Kitartás és hit

Mindezek ellenére a remény nem csökken. „A Feltámadott itt van – zárja gondolatait a misszionárius –, jelen van az emberek életében, akik mindennek ellenére mosolyognak, segítik egymást, a kitartás és a hit példái számunkra.”

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír