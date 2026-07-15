Diákok mutatták be a menekültekért folytatott szolidaritási akcióikat a budapesti Párbeszéd Házában

A T4C középiskolásoknak szóló Erasmus+ projekt, a nemzetközi CHANGE sorozat része, melynek célja, hogy a fiatalok részrehajlástól mentesen, megbízható források alapján foglalkozzanak a migrációval és a menekültkérdéssel, és ezzel segítsék a menekültek integrációját. Hangsúlyos az empátia és a kritikus gondolkodás fejlesztése – hogyan lehet megtalálni a valóságot úgy, hogy közben fenntartsuk együttérzésünket és felelősségérzetünket embertársaink felé.

Menekülthátterű önkéntesek nemcsak saját tapasztalataikról beszéltek a programba bekapcsolódó középiskolák diákjainak, hanem aktívan közreműködtek a program kidolgozásában és megvalósításában.

Plakátkampány, diákbeszélgetések

Az országos találkozót Kővágó Emese, a Jezsuita Menekültszolgálat (JMSZ) szolgálatvezetője nyitotta meg; majd Szász András jezsuita, a JMSZ szociális munkatársa beszélt jezsuiták szerepéről a menekültellátásban.

Szász Eszter, a menekültszolgálat munkatársa a T4C eddigi eredményeit mutatta be. Ízelítőt adtak a háromalkalmas workshopokról, amelyek a megismerés, találkozás és cselekvés hármasára építenek: az első alkalommal a diákok megismerkednek az alapfogalmakkal; a második alkalommal meghallgatják a menekülthátterű előadó prezentációját a beilleszkedéséről; a harmadik alkalommal a tanulók egy szituációs játékba csöppennek: egy mélységében megosztott város lakóiként kell együtt kitalálniuk, hogyan tehetnék jobbá az életet a településen.

Olena előadása a meneküléséről és újrakezdett életéről

Az országos találkozón, amelyen túlnyomórészt iskolások, valamint menekültekkel foglalkozó szervezetek képviselői vettek részt, interaktív feladatokon keresztül foglalkoztak a migráció és a menekülthelyzet alapjaival, időről időre izgalmas megszólalásokkal.

A T4C egyik előadója, Olena, aki Ukrajna keleti határvidékéről érkezett, azt mutatta be, hogy a kezdeti nehézségeket követően miként kezdte el újra felépíteni az életét Magyarországon.

A Szent Benedek Gimnázium és a Piarista Gimnázium tanulói egy-egy szolidaritási akciót mutatott be: olyan, kisebb léptékben is elvégezhető projektet, amellyel a diákok a menekültek helyzetére hívják fel a figyelmet valamilyen módon. A Szent Benedek Gimnázium diákjai plakátkampányukat ismertették, a piaristáktól érkezett páros pedig saját T4C-jéről beszélt, amelyet diákok tartottak diákoknak.

Forrás és fotó: Jezsuita.hu

Magyar Kurír