Diakónusi gyakorlat a kapuvári plébánián

A két hónap alatt lehetőségem volt betekintést nyerni a plébánia életébe; hogyan zajlanak a dolgos mindennapok, vagy hogyan alakul a lelki élet, akár a kapuvári plébánián, akár a plébániához tartozó egyházközségekben.

A szentmiséken mindennap szolgáltam, prédikációkkal készültem, szentségimádást tartottam. Hála Istennek a szentségkiszolgáltatások terén is volt bőven lehetőség. Kilenc gyermeket kereszteltem meg, több temetésen is részt vettem diakónusként. Október hónapban a gyermekekkel és szüleikkel együtt imádkoztuk a rózsafüzért, amely nagyon különleges és felemelő élmény volt.

A plébánia mellett az iskola életébe is bekapcsolódhattam, ahol a tanulmányaimhoz szükséges gyakorlatot végeztem el. Itt egy nagyon összeszokott és gyakorlott tanári kar végzi a diákok hitbeli nevelését. Hittanórákat hallgattam és tartottam, amelyekből sok tapasztalatot, bátorítást és újdonságot kaptam.

Az iskola mellett napközben gyakran voltam jelen a plébániairodán, ahol tanulhattam az adminisztrációt, és ezáltal sokakkal találkozhattam a szentmiséken kívül is. Gyakoriak voltak a szentségfelkészítők, mind a keresztség, mind a házasságkötés szentségére. A plébánián ifjúsági csoport is működik, mintegy húsz fővel, akikkel kellemes estéken tartalmas beszélgetéseket tudtunk folytatni, egészen komoly témákról is.

Nagy élmény volt megtapasztalni a Kapuváron élő hívek pezsgő és elkötelezett hitéletét. A plébánián töltött idő megerősített hivatásomban, így még nagyobb lelkesedéssel és buzgósággal készülök a papszentelésre.

Hálás vagyok minden találkozásért, minden új ismeretségért, és minden lehetőségért, amelyet kaptam, és amelyet kihasználhattam a magam és reményeim szerint mások épülésére is.

Szöveg: Palatinus Kristóf papnövendék/Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet

Forrás: Győri Egyházmegye



Fotó: Facebook/Szent Anna-plébánia, Kapuvár; Páli Szent Vince Kat. Iskolaközpont



Magyar Kurír