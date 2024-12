Digitális egészségügyi szolgáltatásokat fejleszt hajléktalan emberek számára az MMSZ

A közvetlen uniós finanszírozású SOLACE–CEE nemzetközi program célja, hogy innovatív, integrált egészségügyi és szociális ellátást hozzon létre a kelet-közép-európai régióban, amely holisztikusan közelíti meg a hajléktalan emberek sokrétű szükségleteit az utcai tájékoztatástól egészen a lakhatási megoldásokig.

A program hazai megvalósítójaként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat olyan egészségügyi szűrőprogramokkal, digitális egészségügyi megoldásokkal és telemedicina szolgáltatásokkal segíti majd a hajléktalan embereket, amelyek a karitatív szervezet 2022-ben indult DocRoom kutatási programjának eredményeire épülnek.

A SOLACE–CEE projekt Magyarországon először a hajléktalan emberek szájüregi egészségének szűrésére koncentrál majd. Hazánkban kiugróan magas a fej-nyaki daganatok előfordulásának gyakorisága, amelyre hajlamossá tesz a rossz szájhigiénia, a dohányzás és az alkoholfogyasztás, ráadásul a betegek sokszor későn fordulnak orvoshoz, amikor a daganat már akkorára nő, hogy az evést is akadályozza. A Máltai Szeretetszolgálat és a Semmelweis Egyetem még az idén elinduló közös szűrőprogramja ezt igyekszik megelőzni.

A hajléktalan emberek a korábbi rossz tapasztalataik és a velük kapcsolatos előítéletek miatt nem szívesen fordulnak orvoshoz, ezért a szájüregi szűrés egy fogorvosi rendelő helyett a Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanokat ellátó 24 órás Egészségügyi Centrumában kezdődik majd Budapesten, a Fő utca 41 szám alatt. Az intézmény ápolóit, szociális gondozóit jól ismerik a környéken élő hajléktalan emberek, megbíznak bennük, ezért első lépésben ők kérdezik ki a panaszaikról a szűrővizsgálaton résztvevőket, majd egy tükörreflexes fényképezőgép, körvaku és speciális tükrök, szondák segítségével fényképeket készítenek a páciens szájüregének minden zugáról. Az ápolók ezt követően a felvételeket feltöltik egy tárhelyre, majd egy – az ország talán másik pontján ülő – fogorvos egy-két napon belül alaposan átnézi ezeket. Amennyiben a felvételeken elváltozásra utaló jeleket talál, azonnal felveszi a kapcsolatot az illetékes kórházzal, beutalja a pácienst, és erről a hajléktalanellátó intézményt is értesíti. Az orvosi vizsgálatra a beteget egy szociális gondozó is elkíséri az előjegyzett időpontban.

„A hajléktalanellátás sikerét nagyban növeli, ha a szociális és az egészségügyi ellátó rendszert közelítjük egymáshoz, és a két terület szakemberei közvetlenül is együtt tudnak működni egymással egy-egy páciens érdekében” – mondta el Békási Sándor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Centruma és a DocRoom kutatási programja vezetője. „A szájüregi szűrés első körben nálunk, a Fő utcai hajléktalanellátó centrumban indul majd, de később más fővárosi és vidéki hajléktalanszállókon is elérhető lesz, illetve távlati terveink között szerepel, hogy egészségügyi szűrőbuszokkal az utcán élőkhöz is eljussunk. A SOLACE–CEE projekt későbbi fázisában online bőrgyógyászati és pszichiátriai rendelést is tervezünk indítani hajléktalan emberek számára.”

A nemzetközi SOLACE–CEE projektet az Európai Bizottság az Európai Szociális Alap Plusz programon keresztül mintegy négymillió euróval támogatja. A program magyarországi megvalósítására a következő három évben egymillió eurót fordíthat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és konzorciumi partnere, a Városkutatás Kft., amely igényfelmérést és hatékonyságvizsgálatokat végez majd. Az így keletkezett adatok a későbbiekben jó alapot jelenthetnek hosszú távú szakmapolitikai döntések meghozatalához.

