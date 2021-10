Digitális eszközökkel a hitélet szolgálatában – Az Egyház is profitálhat a technológiai vívmányokból

A konferencia fókuszában két alapvető és aktuális hitéleti kérdés állt. A cél az volt, hogy egyfelől bemutassa, hogyan zajlik a hitélet modernizációja a digitalizáció tükrében, továbbá arra keresett választ, hogy digitális eszközökkel hogyan támogatható az evangelizációs folyamat. Az előadók között egyházi személyek és a kommunikációs szakemberek voltak. Az előadások során az érdeklődők digitális jó gyakorlatokat is megismerhettek, többek között a szentségi élet (betegek kenete), párkeresés, jegyesoktatás témájában.

A konferencia moderátora Süveges Gergő újságíró volt, aki bevezetőjében elmondta: a hitélet digitális eszközökkel való támogatására jó példa ez az alkalom is, amelyet részben offline, fizikai jelenlét révén, részben pedig online lehetett követni, ahogyan az előadók közül is némelyek a teremben ültek, míg más videoüzenetet küldött, esetleg online jelentkezett be. A konferenciát Boldog Carlo Acutis halálának évfordulóján, az ő tiszteletére rendezték, a fiatal milánói fiút ugyanis az internetezők védőszentjének tartják, aki az online térben sokak figyelmét irányította az Eucharisztiára.

Nagy Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében hangsúlyozta: a technológiai fejlődés vívmányait alkalmazva az Egyház is még eredményesebb evangelizációs munkát tud folytatni. Magyarországon régóta elérhetőek, sőt egyre gyarapodnak a hit megélésének digitális színterei, elég csak a digitális Bibliára vagy az online keresztény közösségekre gondolni.

Felgyorsult digitális világunkban az Egyháznak az online térben is egyre inkább jelen kell lennie ahhoz, hogy minden embert elérhessen.

A Szentatya ma már Twitter-fiókján üzen, egyes püspököknek saját Facebook-oldala van, míg a keresztény influenszerek Youtube-csatornájukon hirdetik az igét.

A helyettes államtitkár úgy vélekedett, az Egyház versenyelőnyben van, mert abban a korban, amikor az értékek tagadása divat, felerősödnek azok a platformok, amelyek szilárd elveket hirdetnek. Ahol a nihilizmus mindent leural, ott felértékelődnek azok a terek, ahol az igazságról beszélünk, márpedig a teremtett ember ösztönösen keresi az igazságot. Segítsünk abban, hogy meg is találja azt – fogalmazott.

Az egyházaknak fel kell térképezniük, hogy milyen digitális eszközök, felületek, módszerek szolgálják leghatékonyabban a missziós munkát

– állapította meg Nagy Balázs. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy van, amikor a jelenlét nem helyettesíthető. Az online szentmisék csak a tűz megőrzésére voltak hivatottak, fellángolásra nem – állapította meg, és örömtelinek nevezte, hogy a sok lezárás után a NEK a személyes jelenlét fontosságára irányította a figyelmet.

A konferencia követőit Gál András Levente, a Digitális Jólét Program (DJP) szakmai vezetője videoüzenetben köszöntötte. Ő azt hangsúlyozta, hogy a legjobb, legnemesebb tartalmaknak és céloknak is szükségük van az új formára.

Meg kell újulni: az adott kornak és körülményeknek megfelelően az Egyháznak is érdemes kihasználnia a technológiai fejlődés által kínált lehetőségeket.

Kitért a szakmai konferencia jelentőségére is, mert, mint mondta, ebben a témában eddig Magyarországon még nem szerveztek hasonlót: a rendezvényen a digitalizáció és az evangelizáció területe kapcsolódik egybe.

Andrásfalvy János, a szaléziak magyarországi tartományfőnöke előadásában Carlo Acutist, az első internetes „evangelizátort” állította példának. A tizenöt évesen elhunyt fiatalt tavaly avatták boldoggá Asissiben. A farmernadrágjáról és tornacipőjéről elhíresült fiú minden tekintetben megfelelt egy modern kamasznak, viszont az életét képes volt összekapcsolni a mély hittel és a keresztény vallással. A milánói fiú rajongott a számítógépért, ugyanakkor a keresztény értékeket is mélyen megélte, vagyis képes volt összeegyeztetni a kettőt – magyarázta a tartományfőnök. Felidézte, hogy Carlo Acutis mindenkivel nagylelkű volt, szeretettel fordult a fogyatékkal élők, a gyerekek és a koldusok felé; szenvedéseit hősiesen viselte egészen a haláláig.

A konferencián többek között Dobszay Márton Benedek OFM és Böjte Csaba ferences szerzetes, illetve Varga László, a Kaposvári Egyházmegye püspöke is beszámolt digitális tapasztalatairól. Horváth István Sándor börtönlelkész elmondta, a járványügyi korlátozások ideje alatt online is tartotta a kapcsolatot a fogvatartottakkal. Kígyóssy Örs, a Kétigen Alapítvány operatív vezetője is előadást tartott, de például a Váci Egyházmegye Ifjúsági Lelkészsége is részt vett, és képviselte a fiatalabb generációt. Jakab Péter, a Bonum TV vezetője is megszólalt, ő az EWTN indulásáról és felismert missziójáról számolt be, Madocsai Bea, a Katolikus Rádió szerkesztő-műsorvezetője pedig arról beszélt, hogy a szinodális folyamatnak is bizonyára témája lesz az Egyház és a digitális platformok viszonya, már csak azért is, mert az előtanulmányok elkészülését is nagyban segíthetik a különböző digitális eszközök, amelyek jelentősen megkönnyítik, felgyorsítják majd a kommunikációt. Kiemelte, meg kell tanulnunk megfelelően használni ezeket a felületeket, el kell hinnünk, hogy biztonságosak. Megéri a befektetett energiát egy-egy honlap, közösségi médiafelület, hiszen célunk, hogy minél szélesebb réteget érjünk el.

A konferencia utolsó felszólalója, Fábry Kornél megemlítette, neki személyesen – építve a NEK tapasztalataira is, amikor 16-18 országot sikerült összekötni a világkongresszus előestéjére szervezett nemzetközi szentségimádás kapcsán – szívügye egy olyan interaktív platform megvalósítása (például a Miserend.hu kiterjesztésével), amelynek segítségével naprakészen lehet tájékozódni, hol mikor van szentmise, hol van elérhető gyónási lehetőség, milyen programokhoz, zarándoklatokhoz, búcsúkhoz lehet becsatlakozni akár egy kirándulás közben. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára NEK-es digitális szervezési kihívásairól is mesélt, majd értekezését azzal a felhívással zárta, hogy az eucharisztikus kongresszust megelőző világméretű szentségimádásokhoz hasonlóan november 20-án, Krisztus Király ünnepe előtti szombaton is lesz nemzetközi szentségimádás, ezúttal hálaadásba kapcsolódhatnak be a hívek.

Forrás: MTI/Digitális Jólét Program



Fotó: Digitális Jólét Program



Magyar Kurír

(he)