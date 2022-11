Díjátadóval ünnepelte születésnapját a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat

A Szent István Rádió szerkesztősége által kiírt Keresd a forrást! című pályázaton két feladat várt a közösségekre: helytörténeti riport és hangjáték forgatókönyvének készítése az iskola védőszentjéről. Az ünnepélyes díjátadót november 5-én, Szent Imre ünnepén tartották az egri Líceum-kápolnában.

Dian-Dankó Zsuzsanna, a hálózat koordinátora bevezetőjében a mindennapokban végzett kitartó munkáról szólt, melynek köszönhetően a fiatalok egyre jobban eligazodhatnak a média világában és maguk is képesek arra, hogy színvonalas műsorokat készítsenek.

A díjátadón a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum diákjai adtak zenés műsort.

Bérczessy András igazgató, főszerkesztő köszöntőjében szürethez hasonlította az ünnepi eseményt, amikor a munka gyümölcseit élvezhetik. Gyümölcsként tartják számon a megerősödött közösségeket, az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű program kapcsán több száz gyermek személyes találkozását és a Hangoló című műsort, melyben hétről hétre közreműködnek az iskolarádiósok. Az igazgató köszönetet mondott a támogatásért és biztatásért a fenntartónak, Ternyák Csaba egri érseknek és megköszönte kollégái áldozatos munkáját.

Czapkó Mihály érseki titkár, a bírálóbizottság tagja értékelte a pályaműveket. Emlékeztetett: 1931-ben, amikor XI. Piusz pápa a Vatikáni Rádiót életre hívta, azt mondta, hogy szeretné, ha az ő péteri szolgálatát segítené a rádió, és szolgálná az evangélium továbbadását és hirdetését. „Valójában ti is csatlakoztatok ehhez a felhíváshoz” – mondta a fiataloknak.

A védőszentek alaposabb megismerése azt is szolgálta, hogy életükbe betekintést nyerhettek, s láthatták, hogy ők is ugyanolyan emberek voltak, mint mi vagyunk. A helytörténeti kutatással pedig múltjuk egy szeletét tárhatták fel, éppen ezért ez nem csupán egy feladat volt, amit elvégeztek, hanem egy nagyon fontos szolgálat is.

A díjátadón az esemény fővédnöke, Ternyák Csaba egri érsek mondott köszöntőt, méltatva az intézmények és a fiatalok erőfeszítéseit. Mint mondta: a hálózat neve jól kifejezi viszonyát a rádióhoz, hiszen Szent Imre Szent István gyermeke volt. Jó szívvel kapott biztatást, áldást a kezdeményezés, mely mostanra szép eredményeket tudott felmutatni.

A Keresd a forrást! cím azt is kifejezi, hogy mi mindannyian keressük forrásainkat, legutóbb egy nagy rendezvény, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületében és ünneplésében. Az örök közös forrásunk az eucharisztikus Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia, életünk forrása, melyből a mi forrásaink is fakadnak.

A köszöntők után Németh Zoltán, a helyi Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) osztályvezetője adta át a különdíjakat, majd Ternyák Csaba az első három helyezett oklevelét.

Az ünnepi műsor zárásaként a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai idézték fel zenés előadásukban Szent Imre életét.

Végül a hálózat munkájában részt vevő intézmények képviselői számoltak be arról, mit jelent számukra és a diákok számára a közös munka. Az ünnep szeretetvendégséggel zárult.

A díjazott iskolák nevét ITT találják.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Lénárt Márton

Magyar Kurír