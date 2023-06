Díjazták a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 30 éves jubileumára meghirdetett rajzpályázat alkotásait

A pályázati kiírásra – óvodáskortól 8. osztályos korosztályig – öt korcsoportban 427 gyermek válaszolt, akik különböző rajztechnikákkal mutatták be római katolikus templomukat, ezen keresztül az Egyházban megélt közösségi élményeiket, Isten szeretetének megtapasztalását. A sok alkotás közül – a szakmai zsűri döntése alapján – összesen 31 pályázatnak ítéltek díjat.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a díjátadás előtt szólt a pályázó gyerekekhez, megköszönve nekik, az egyházmegye büszkeségeinek részvételét a rajzversenyen, hogy megalkották azt, amit számukra jelent a templom és az Egyház.

A főpásztor köszönetet mondott a felkészítésben részt vevő pedagógusoknak, hitoktatóknak is.

Sok szép alkotás készült a rajzversenyre, ezzel kiegészítve az egyházmegye alapítása harmincadik évfordulójának ünneplését, hiszen ebben az évben minden egyházmegyei program ennek jegyében telik – ismertette a megyéspüspök.

Kiemelte: Ahhoz, hogy valaki művész legyen, az szükséges, hogy ne csak a saját képzelőerejéből valósítson meg valamit, hanem abból, amit Istenből, az igazi szépségből felfog, megérez és megérinti a szívét, értelmét. Abból lesz igazi műalkotás.

Harmincéves a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. II. János Pál pápa alapította 1993. május 30-án, és első püspökévé Bosák Nándort nevezte ki, akit 30 évvel ezelőtt szenteltek püspökké és 60 éve pappá – emlékeztetett Palánki Ferenc püspök.

Bosák Nándor püspök lerakta az egyházmegye alapjait, kiépítette a struktúráját, kialakította a hivatalokat, a püspöki székházat, felépíttette a nyíregyházi lelkipásztori intézetet. Ezt kell nekünk folytatnunk és a felnövekvő generációnak továbbvinni – mondta Palánki Ferenc megyéspüspök.

„Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetjük az egyházmegye megalapításának 30. évfordulóját, és azt, hogy most is születnek tehetségek. Életük kiteljesedéséért imádkozunk úgy, ahogyan a Szentírásban is olvashatjuk: »Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.« (Lk 2,52) Ti is növekedjetek korban, kedvességben, bölcsességben Isten és az emberek előtt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye javára” – fordult a gyerekekhez a főpásztor, majd átadta az okleveleket a díjazottaknak.

A díjazott alkotások megtekinthetők a nyíregyházi társszékesegyház bejáratánál található kiállítótérben, valamint az egyházmegye honlapján.

A rajzversenyt és a díjátadó ünnepséget Tóthné Bakai Berta és Kardos György hitoktatási koordinátorok szervezték.

