Diplomaosztó és díjátadó ünnepséggel zárult a tanév a Szent Atanáz hittudományi főiskolán

Az ünnepi elnökség tagjai Kocsis Fülöp, a Görögkatolikus Metropólia érsek-metropolitája, a főiskola nagykancellárja; Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke; Rafał Zarzeczny SJ, a Pápai Keleti Intézet professzora, a főiskolával való kapcsolattartás delegátusa; Galambvári Péter megbízott rektor; Dobos András, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektora és Seszták István, a főiskola rektorhelyettese voltak.

A vendégek sorában köszönthették Seszták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét és Hankóné Rudolf Évát, a Nyíregyházi Egyetem volt kancellárját is.

Ünnepi beszédet mondott Galambvári Péter rektor, aki visszatekintett az elmúlt tanévre, majd a végzős hallgatókat köszöntötte: „Zakariás és Erzsébet végül igent mondott Isten hívására, így megszületett gyermekük, Keresztelő Szent János, az Úr előhírnöke. Legfontosabb feladata az volt, hogy beszéljen az eljövendő Messiásról, előkészítse Jézus érkezését. Azt kívánom Önöknek, hogy váljanak hasonlóvá Keresztelő Szent Jánoshoz. Előhírnök helyett legyenek az Úr »utóhírnökei«. Azaz a szent tudományokban való jártasságukat, végzettségüket kamatoztatva tegyenek tanúságot Jézusról, járjanak jó példával elő családjaik, ismerőseik körében, ezáltal elősegítve embertársaik és a maguk üdvösségét!”

A római anyaintézmény képviseletében Rafał Zarzeczny SJ köszöntötte a megjelenteket, aki a főiskola és a Pápai Keleti Intézet közötti tudományos és szakmai együttműködést méltatta. A főiskolán a nyári záróvizsga-időszakban 56 fő fejezte be sikeresen tanulmányait. Az okleveleket a főpásztorok és az intézmény vezetői adták át a hallgatóknak.

A frissen diplomázottak és kitüntetettek névsora ITT megtalálható.

Az ünnepségen hagyományosan köszöntötték a kerek évfordulós, korábban ott végzett hallgatókat is.

Rubindiplomát adtak át a 70 éve végzett Szabó Sándor atyának. Vasdiplomában részesült a 65 éve végzett Vereczki András atya. Gyémántdiplomát kapott a 60 éve végzett Pásztor Bazil atya, míg az 50 éve végzett Szabados János és Szabó Mihály atyák aranydiplomát vehettek át. A jubilálók nevében Pásztor Bazil osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

A szenátus döntése értelmében a főiskola legrangosabb kitüntetését, a Szent Atanáz-díjat ebben az évben ketten vehették át: Véghseő Tamás, a főiskola korábbi rektora (a laudáció ITT olvasható) és Suhanyeczné Kazár Irén, a főiskola oktatója (a laudáció ITT olvasható).

Az ünnepségen adták át év katekétáinak járó elismeréseket is. „Az év civil hitoktatója” Bodogán Lászlóné, a Hajdúdorogi Főegyházmegye hitoktatója lett. „Az év papi hitoktatója” elismerést Boronkai József, Miskolc-Avas parókusa, a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium hitoktatója vehette át. A tanári kar szavazata alapján a kiemelkedő szakmai munkáért és közösségi tevékenységért a rektor könyvjutalomban részesített tíz hallgatót.

Az ünnepség zárásaként Kocsis Fülöp metropolita külön köszöntötte a vendégként jelen lévő Rafał Zarzeczny SJ professzort, aki a napokban ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját. A rendezvényen a papnövendékek kórusa teljesített szolgálatot.

Az ünnepeltek a Szent Péter teremben koccintáson vettek részt, majd 18 órától a Szent Miklós-székesegyházban tartott hálaadó vecsernyével zárult a nap.

Szöveg: Vándor Ilka Borbála/ Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola



Fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír