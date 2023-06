Diplomaosztót és díjátadót tartottak a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán

Az eseményt a Szent Atanáz Kórus éneke nyitotta és zárta. Az elnökség a főiskola rektori tanácsának tagjaiból állt. Odrobina László, az intézmény megbízott rektora; Gyurkovics Miklós tudományos rektorhelyettes; Dobos András, a főiskola tanulmányi igazgatója és a szeminárium rektora; valamint Seszták István, a főiskola fenntartói megbízottja mellett az elnökség tagja volt a Görögkatolikus Metropólia mindhárom főpásztora: Kocsis Fülöp érsek-metropolita, a főiskola nagykancellárja; Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke, valamint Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök.

A rendezvényen a vendégek között volt Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora és Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke.

Odrobina László rektor köszöntőjében kiemelte, hogy a tavaly októberi vezetőváltás után, folytatva a jól működő gyakorlatokat, és a piaristák egyik jelmondatával – ad maiora – szólva, az új vezetés igyekszik további fejlesztéseket megvalósítani.

A rektor az elmúlt év összegzéseként elmondta, hogy az oktatás területén a teológus, hittanár és kántor szakok képzésének elfogadott működési engedélye mellett a teológia területén a második tudományos fokozat aggregációjának megújítása is folyamatban van, és már a vatikáni dikasztérium döntésére vár. A 2022/23-as tanévben két oktató is habilitált: Véghseő Tamás és Soltész János sikeresen teljesítették a cím megszerzéséhez szükséges eljárást. A tudományos élet területén számos rendezvényt, több nemzetközi és hazai konferenciát rendezett a főiskola ebben a tanévben, szervezeti és kulturális téren pedig jelentős változást hozott, hogy május 1-jén megnyitotta kapuit a Görögkatolikus Múzeum.

A főiskolán jelenleg működő szakok megújítása mellett Odrobina László emlékeztetett, hogy hittanárként nemcsak egyszakos, hanem kétszakosos képzésre is van lehetőség; jelenleg a Nyíregyházi és a Miskolci Egyetemmel, hamarosan pedig a Debreceni Egyetemmel együttműködésben választhatnak a hallgatók a különböző szakpárokból.

A Szent Atanáz főiskola jelenleg új szakok indításán is dolgozik, melyek közül hamarosan elindulhat a keresztény egyház- és művelődéstörténet mesterszak, ókor-középkor, illetve újkor-legújabbkor szakiránnyal; az összehasonlító vallástörténet – alkalmazott vallási kultúra mesterszak, vallás és politika, vallásfilológia, vallásdiplomácia, vallási média és kommunikáció, illteve vallási örökség és vallási turizmus specializációkkal; a pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő mesterszak, mentálhigiénés szakember és pasztorális tanácsadó, egyházi szervezetfejlesztő és karitásztudomány szakember szakirányokkal.

A képzési kínálat ennél jóval nagyobb szélesítésére is vannak már tervek, ezeken jelenleg is dolgozik a főiskola vezetése, amely a piaristák egy másik mottóját idézve – duc in altum – megteszi, ami tőle telik – zárta beszédét Odrobina László.

Az intézményben a 2022/23-as tanévben húsz hallgató fejezte be tanulmányait a teológiai licenciátusképzésen, a teológus szakon, a hittanár-nevelőtanár és a kántor szakon. A licenciaszakon végzett hallgatók idén az elsők, akik ezen szak megújult képzésének keretében kaptak oklevelet. Kántorszakon egy fő szerzett diplomát.

Hagyomány, hogy a nyíregyházi hittudományi főiskolán a tanári kar szavazatai alapján a tanév végén a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatókat könyvjutalomban részesítik. Ez az elismerés a kiemelkedő szakmai munkáért és a főiskola közösségi életében vállalt tevékenységért adható.

A görögkatolikus főiskola diplomaosztó ünnepségének másik hagyományos eleme a korábban végzett hallgatók jubileumi diplomáinak átadása.

Idén gyémántdiplomát vehetett át a hatvan évvel ezelőtt végzett Janka György.

György atya 1963-ban végzett, s még ebben az évben november 17-én pappá szentelték Nyíregyházán. Fiatal papként először Hajdúböszörményben, majd Nyírvasváriban teljesített segédlelkészi szolgálatot, 1970-től pedig 44 éven keresztül szolgált a makói egyházközség parókusaként. Janka György atyát a Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora, Szocska A. Ábel püspök köszöntötte.

Az egyházi szolgálat fontos eleme a hitoktatás, ezért az elismerés jeléül minden esztendőben díjazzák az év papi és civil katekétáját is. Idén a civil hitoktatók közül Simonné Czenyte Anikó, a Hajdúdorogi Főegyházmegye hitoktatója kapta az elismerést, a papi hitoktatói elismerést pedig Stefán Zoltán vehette át.

A professor emeritus cím a főiskola tanárainak életművéért adható legmagasabb elismerés. A cím célja elsősorban az, hogy kiemelkedő szakmai múlttal rendelkező oktatók nyugállományba vonulásukat követően is aktívan részt vegyenek a főiskola tudományos és közéletében. A cím annak adható, aki kimagasló részt vállalt az általa oktatott tárgyak tartalmi fejlesztésében; szakterületén elismert tudományos és tudományszervező munkát végzett; publikációs tevékenysége gazdag; az oktatásban, kutatásban kimagasló tevékenységet fejtett ki; tevékenységével, az általa elnyert tudományos fokozatokkal, címekkel, kitüntetésekkel hozzájárult az intézmény fejlődéséhez és hírnevének öregbítéséhez.

A fentiek alapján a főiskola szenátusi tanácsa pofessor emeritus címet adományozott Ivancsó István atyának.

Ivancsó Istvánt Seszták István méltatta, aki így fogalmazott: „A főiskola szenátusa által megszavazott és a fenntartó által adományozott professor emeritus cím tiszteletteljes kalapemelés Ivancsó István munkássága – mind lelkipásztori és papnevelői tevékenysége, mind tudományos teológiai munkálkodása – előtt.”

A Szent Atanáz-díjat a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulóján, 2000. augusztus 1-jén alapította az akkori hajdúdorogi püspök és nagykancellár, Keresztes Szilárd. Az elismerést a mindenkori nagykancellár a szenátus döntése alapján az oktatók, az egykori hallgatók, illetve mindazok sorából választhatja ki, akik kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak az intézmény hírnevének öregbítéséhez. Az eddigi 21 díjazott között voltak a főiskola korábbi oktatói, püspökök, vagy éppen a főiskola épületének tervezői.

Ebben az esztendőben a szenátus döntése értelmében Jankáné Puskás Bernadett művészettörténészt jutalmazták.

Eredményekben és publikációkban gazdag kutatói pályáját, valamint a művészettörténet több területét is érintő, széles körű szakmai tevékenységét Dobos András mutatta be a közönségnek.

Puskás Bernadett köszönetét fejezte ki az elismerésért, a jövő generációjának üzenve pedig elmondta, hogy tapasztalata szerint „csak a gyökerek kutatásával lehet megélni a jelent, és ez által lehetséges a jövőben építkezni” is.

A diplomaosztó ünnepség után az oktatók, a díjazottak és a frissen diplomázott hallgatók ünnepi koccintással köszöntötték egymást.

Az események sorát záró hálaadó vecsernye előtt az ünnepelteknek és hozzátartozóiknak lehetőségük nyílt beszélgetni, fényképezkedni a fotófal előtt, és mindeközben kötetlenül megünnepelni a sikeres tanév lezárását.

A friss diplomások nevei és a díjátadásokat követő laudációk ITT találhatók.

Forrás és fotó:: Nyíregyházi Egyházmegye



