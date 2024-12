Dobszay Benedek OFM tartott előadást a határtartásról és spirituális határátlépésről

Dobszay Benedek arra vállalkozott, hogy bemutassa a lelkipásztori találkozásokban tapasztalható esetleges határátlépések veszélyeit, és hogy miről ismerhető fel egy egészségtelen vallási környezet.

Előadásának elején felidézte, hogy a Rómában megrendezett, a Kiskorúak Védelméért Felelős Pápai Bizottság európai regionális csoportjának novemberi konferenciáján is kiderült, hogy a spirituális határátlépésekkel kapcsolatos ügyek mélyen érinthetik a Hittani Dikasztérium jogkörét, illetékességét. A dikasztériumnak azért is érdemes foglalkoznia a témával, mert egy-egy ilyen eset az Egyház lényegi értékeit sérti, „mintha annak szívébe szúrnának kést”. Isten közösségre teremtett minket, a lelki hatalommal való visszaélés pedig pontosan a közösségi építkezés alapjait rombolja le. Az Egyházban van helye a hierarchiának és a tekintélynek – amivel lehet jól élni és visszaélni is. Ugyanakkor ha valaki a lelki hatalomra való építkezéssel vagy arra való utalással lép át határokat, az azt is magával vonhatja, hogy az Egyház alapértékei kérdőjeleződnek meg.

Az előadásban szó esett a spirituális abúzus fogalmáról, a szerzetesi közösségekről, az áldozathozatal egyensúlyáról, az individuum szerepéről, illetve a szektásodás felé haladó vallási csoportok dinamikájáról, ami alapján Dobszay Benedek azt is bemutatta, hogyan történik a Lélekre való helytelen hivatkozás nyomán egy-egy határátlépés.

A szakirodalomból tudjuk, hogy a gyermekekkel szemben történő határátlépések mindig sokkal súlyosabb következményekkel járnak. Ennek oka, hogy a gyermekek lelkileg és személyiségükben is fejlődésben vannak, és ha ebben az érzékeny időszakban éri valamilyen határátlépés, az hosszabb távon és mélyrehatóbb módon hat az életére, mint hogyha ugyanaz egy már kialakult személyiséggel történt volna.

A gyermekekkel szembeni határátlépések mind az áldozat, mind az elkövető szempontjából összetett és mélyreható jelenségek. A ferences szerzetes az előadássorozat egy korábbi alkalmán az Egyház gyermekvédelmi felelősségéről beszélt: kitért a szexuális és nem szexuális bántalmazás formáira, a határátlépések lehetséges okaira, az Egyház jó és kevésbé előnyös kezelési gyakorlatára, a változások lehetséges irányaira, a prevenció fontosságára és a Szentszék szerepére is.

Az EMS tevékenysége életkortól függetlenül mindenfajta kapcsolati rendszerre kiterjed.

Dobszay Benedek OFM tartományfőnök-helyettessel – aki kezdettől fogva kísérője, 2023 óta pedig szakmai vezetője az EMS-nek is –, illetve Kis Efrém OFM testvérrel, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány gyermekvédelmi bizottságának vezetőjével a gyermekvédelem gyakorlati és elméleti stratégiájának kialakításáról, az emberi méltóságról és a kapcsolódó képzésekről készített interjú IDE KATTINTVA olvasható.

Az EMS bejelentő oldala ITT ÉRHETŐ EL.

Dobszay Benedek OFM teljes előadása visszanézhető:

