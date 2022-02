Dombormű őrzi Snell György püspök emlékét a harmincéves rákoskeresztúri Pál Apostol-iskolában

Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök homíliájában Szent Pált, a krisztusi evangélium hirdetőjét és követőjét állította a fiatalok elé példaképül. Az iskola névadójának története ugyanis azt jelzi, hogy az Úr szeretete a legnagyobb tévelygőket is képes szentekké, hősökké formálni. Pál üldözőből az üldözött Krisztus apostola lett; neki szentelte az életét, lelkesen hirdette a megváltás örömhírét, elfogadta a Szentlélek vezetését, és feláldozta Krisztusért önmagát.

A püspök kiemelte, hogy az iskola névadója és védőszentje „csak akkor hasznos”, ha példakép is. „Ha életéből és tanításából erőt, bátorítást merítünk saját keresztény életünkbe. Kövessük hát a hívását, és magunk is azon fáradozzuk, hogy megismerjük a hit szépségeit, és továbbadjuk azt!”

Az esztergom-budapesti segédpüspök szerint Pál apostolt a megismert Istenre való maradéktalan ráhagyatkozás tette naggyá. A fiataloknak törekedniük kell arra, hogy Szent Pál példáját alapul véve kövessék és keressék Jézust. Majd pedig a püspök arra buzdította őket, hogy keljenek útra, ne forduljanak magukba, hanem tegyenek tanúságot – az iskolában, a digitális világban, mindenhol – hitükről és arról: Krisztus él.

A szentmise után Cserháti Ferenc az iskolában domborművet avatott az intézmény alapítója, az egy évvel ezelőtt elhunyt Snell György esztergom-budapesti segédpüspök emlékére. Az egykori rákoskeresztúri plébánosról Gyetván Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) főigazgatója beszélt meghatóan. Kiemelte, hogy Snell György mellett volt káplán és nem csupán ő, de mindenki, aki csak ismerte, egyszerűen Gyuri atyának hívta a plébánost.

Gyetván Gábor szerint a püspök életét és küzdelmeit csak kevesen ismerték, pedig közvetlen ember volt, és az emberekről is jó véleménnyel nyilatkozott. „Az iskoláról is azt mondta, hogy nagyon jó gyerekek járnak ide és jók a pedagógusok is. Kell az optimizmus.” A főigazgató reményét fejezte ki, hogy Snell György a maga optimizmusával figyel a mennyországból, mit tesz a közössége az iskolával, ahol a gyerekek megismerik Istent, átszövi életüket a hit. Szükség van a jó emberekre, akik mernek álmodni, cselekedni, hogy a jövő megváltozzon.

Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán megjegyezte, hogy minden magyar család megsínylette a diktatúra éveit, és arra kérte a diákokat, legyenek büszkék, hogy egyházi iskolába járhatnak, megvallhatják hitüket, mert ezt jelenti a szabadság. Snell György is meglátta a lehetőséget a rendszerváltozás után, ezért alapította meg a Pál Apostol-iskolát, amely kezdetben ökumenikus volt. Komoly bizalom, hit tanúsága volt ez, és a hit gyümölcsöt termett, majd beérett és megmutatta erejét.

A domborművet és az iskola közösségét Cserháti Ferenc püspök áldotta meg.

Szerző: Zsuffa Tünde/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír