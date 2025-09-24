Ebben az iskolában szeretik a gyerekeket – 30 éves a kecskeméti Szent Imre-iskola

Szent Gellért napja az ünneplésről szólt a jubiláló katolikus iskola számára Kecskeméten. Reggel kilenc órára megtelt a kecskeméti Nagytemplom (Urunk mennybemenetele társszékesegyház).

Finta József plébános, az iskola lelkésze fogadta az ünneplőbe öltözött gyerekeket, az intézmény nyakkendőjét viselő osztályokat.

A szentmise elején Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke köszöntötte az ünneplőket. „Hálaadás és köszönet ez a nap a 30 éves fennállását ünneplő iskola pedagógusainak, a szülőknek és a diákoknak” – mondta a főpásztor.

A szentmise főcelebránsa Bábel Balázs érsek volt; szónoka Michael W. Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius. Koncelebrált többek között Finta József, a kecskeméti Nagytemplom plébánosa.

Michael W. Banach érsek szentbeszédében Carlo Acutis példáját állította a gyerekek elé. Azt a fiút mutatta be nekik, aki hozzájuk hasonló életet él, amelyben semmi rendkívüli nem volt, de mégis példamutató lehet számukra.

Ez az 1991-ben született fiú ugyanúgy iskolába járt, barátkozott, focizott, szeretette a számítógépet, otthon volt az online világban. De mellette szentmisére járt, mindennap elimádkozta a rózsafüzért, és

az a vágy határozta meg életét, hogy mindig Jézus közelében legyen.

Sok időt töltött barátaival, segített osztálytársainak; védte, akiket csúfoltak, bántottak. Volt ideje és figyelme arra, hogy észrevegye környezetét, a templom lépcsőjén ülő hajléktalant, iskolája portását.

Weboldalt szerkesztett a világ eucharisztikus csodáiról. És megváltozott körülötte a világ.

Szülei templomba járók lettek.

Élete minket is erre hív, példája utat mutat.

„Kérjük az ifjúság védőszentje nyomán Istentől a szentté válás vágyát” – mondta Michael W. Banach érsek.

A Hírös Agórában jubileumi gálaműsorral folytatódott az ünnepelés.

Papp Zsolt igazgató első gondolata is a köszönet, a hála volt mindazoknak, akikkel az iskola „megerősödött, kedvelt és keresett intézménnyé vált Kecskeméten”.

Az iskolaigazgató visszatekintett a kezdetekre: 1994-ben Szepes Lajos, a Petőfi Sándor Iskola igazgatója megtudta, hogy a város gyerekek hiányában – akkor több mint húsz általános iskola volt Kecskeméten – be akarja zárni a Zója utcai iskolát. Bevonva barátját, Farkas István piarista atyát Dankó László érsekhez fordultak. Így indulhatott el 170 gyerekkel a Szent Imre Katolikus Iskola.

A létszám adta családiasság máig megmaradt. „Eszmények, értékátadás, szövetség a jóra való törekvésben, jellemnevelés” – írta le az őket meghatározó szemléletet Papp Zsolt.

A jubileumra az iskola különleges ajándékkal készült. Kiránduláson jártak az andocsi kegyhelyen, ami ihlető hatással volt rájuk: ruhát varrtak Máriának, a palástot Szent Imre virágával, fehér liliommal díszítve.

„Az iskola minden volt és jelenlegi munkatársát, diákját a Szűzanya oltalmára bízzuk” – fogalmazott Papp Zsolt igazgató, átadva az ajándékot a velük ünneplő Nyéky Kálmánnak, az andocsi kegyhely plébánosának.

A ruha díszítését Csúzdi Szabó Erika, az iskola tanára készítette, a varrás pedig Szombatiné Erzsébet munkája.

A gála nem csak tanúságtétel volt arról, mennyi tehetség van az iskolában – a közösségről, az egymásra figyelő együttmunkálkodásról szólt.

Felléptek tanulók énekkel, tánccal, szavalattal, dramatikus játékkal. Volt osztályprodukció, szerepelt az énekkar és tanári kórus, volt tanári szavalás is.

A műsorban levetítették a jubileumra készült kisfilmet, melyben diákok, szülők vallanak arról, milyen Szent Imré-snek lenni.

Különleges élmény volt, hogy Magyariné Oltványi Katalin kórusvezető megénekeltette az egész iskolát. „Az éj után felkel a nap, új reggel, új remény fakad” – zengett a dal.

*

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek kérdésünkre elmondta: az Egyház számára minden iskola „ajándék és feladat”. Dankó László érsek idején kapta a főegyházmegye a várostól az épületet. Teljesen leromlott állapotban volt; Dankó érsek az egyik legnagyobb keresztnek nevezte. Fokozatosan tudták rendbe hozni, hosszú évekbe került, míg a mai állapotot elérték – mondta Bábel Balázs.

A Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kecskemét belvárosától néhány száz méterre található. Mára a több mint egy évszázaddal ezelőtt megépített iskola megújult, hatalmas, füvesített, fa játszóteres és sportudvarral rendelkezik.

Kecskemét népszerű intézménye, évről évre jelentős ide a túljelentkezés. „Szükségünk van az óvodára, az iskolára, ragaszkodunk hozzájuk, másként nem érjük el az ifjúságot. Az egyes iskolák nagy lehetőségként állnak előttünk” – hangsúlyozta a főpásztor.

Papp Zsolt, az intézmény igazgatója elmondta, az általános iskola tanulói létszáma 507, az óvodába 163 gyerek jár. Úgy látja, erősségük a nevelés és a hatékony oktatás. „Nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi nevelésre, munkánkat az organikus szemlélet határozza meg. Igényes a tantestületünk.

Az iskola nagyon kedvelt a városban. Az a hírünk: itt szeretik a gyerekeket. Nem vagyunk versenyistálló, nem a versenyeztetés van a fókuszban, de mivel a növekedés feltételeit igyekszünk biztosítani, ezért a gyerekeknek van kedvük versenyezni, próbára tenni magukat. Évente ötszáz igazgatói dicséretet osztok ki” – mondja az intézmény vezetője.

A jubileum a hálaadás alkalma volt. Ahogy Papp Zsolt fogalmazott: „Azért a csodáért, ami a 30 év alatt megvalósult. A születésért, a megújulásért, a megerősödésért, a szellemi, lelki szabadságért, a bizalomért, az egymás kezét fogó közös építkezésért.”

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír