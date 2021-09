Egy bizánci liturgia és ami mögötte van – Görögkatolikus szertartás lesz a Szent István-bazilikában

Seszták Istvánt, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynökét, a Görögkatolikus Metropólia Hivatalának vezetőjét kérdeztük a szertartás részleteiről.

Reményeink szerint harminc-harmincöt görögkatolikus püspök, érsek koncelebrál, és közel ugyanennyi római katolikus főpásztor tiszteli meg jelenlétével a szertartást – mondta el Seszták István a Szent Liturgiáról, amelyet a különböző nyelvű római katolikus szertartásokkal egy időben tartanak a kongresszus szerdai napján. A „népek miséi” közt azért is különleges lesz a bizánci rítusú liturgia, mert a görögkatolikusság sokszínűségét egy szertartáson mutatja be: valamennyi főpásztor a saját nyelvén szólal meg. A magyar mellett arab, ukrán, román, szlovák, talán bolgár szó is felhangzik majd.

Seszták István rögtön hozzátette, hogy ez a többnyelvű liturgia túlmutat önmagán, mivel az eucharisztikus kongresszushoz szorosan kapcsolódóan tartják Budapesten az európai keleti katolikus püspökök évenkénti rendes találkozóját. A két program közös ünnepi szentmiséje lesz a bazilikában szeptember 8-án, az Istenszülő születésének ünnepén délután 4 órakor. A szertartást a NEK-re érkező I. József szír melkita pátriárka (képünkön) vezeti, a mise elején a házigazda Erdő Péter bíboros, prímás köszönti a jelenlévőket, a homíliát Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita mondja majd. A Szent Liturgián zömében magyar nyelvű énekek hangzanak majd el az erre az alkalomra egyesülő görögkatolikus kórusok előadásában, de lesz ének ukránul, görögül és angol nyelven is.

A szertartáson összegyűlt perselypénz teljes összegét fölajánlják a szíriai keresztények megsegítésére. A szír hittestvéreknek azok is küldhetnek majd a Görögkatolikus Metropólián keresztül adományt, akik személyesen nem tudnak részt venni ezen a szép keleti szertartású liturgián.

Az európai keleti katolikus püspökök találkozója szinte hazatér, mert egyik legfőbb kezdeményezője Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi érsek. „A ’90-es évek második felében, a rendszerváltozást követően fontosnak vélték, hogy a sok helyen újjászületett görögkatolikus egyház európai vezetői éves rendszerességgel találkozzanak. S ez a tavalyi rendkívüli év, a pandémia éve kivételével meg is történt. Ez egy zárt körű, belső tanácskozás, s különböző témák mellett lehetőség kínálkozik az adott ország, nemzet és egyház kulturális és lelki megismerésére is” – fogalmazott a főhelynök. Seszták István hozzátette, ahogy a záró szertartáson, úgy magán a találkozón is harminc-harmincöt görögkatolikus püspök lesz jelen kíséretével, illetve némely főpásztort helynöke vagy irodaigazgatója képvisel majd, így összesen mintegy hetven fős vendégsereggel számolnak.

A találkozó már szeptember 4-én, szombaton este elkezdődik, a résztvevők szeptember 5-én természetesen bekapcsolódnak a NEK nyitó szentmiséjébe a Hősök terén. A hétfő és a kedd a tanácskozások, a beszélgetés és a kirándulás napjai lesznek. A tanácskozások fontos témája az Eucharisztiához és az Egyház irányításához kapcsolódó témakör, az Eucharisztia és a szinodalitás, amelynek jegyében neves teológus professzor előadók kapnak szót. A két főelőadó hétfőn Roberto Repole, az észak-itáliai teológiai fakultás torinói szekciójának vezetője, az Olasz Teológiai Társaság korábbi vezetője; valamint Stefano Parenti olasz teológus, a münsteri egyetem tanára lesznek. Majd minden részegyház bemutatja a maga szokását a témával kapcsolatban. Látogatást tesznek Gödöllőn, ahol egy nyilvános közös esti istentiszteleten is együtt fognak imádkozni szeptember 7-én, az Istenszülő előünnepén este 6 órától. A tervek szerint szerdán délelőtt a résztvevők közös nyilatkozatot fogadnak el, délután pedig a NEK bizánci szertartású görögkatolikus liturgiájaként bemutatják a Szent Liturgiát. Erre is várják az érdeklődőket, aki kiszorulna a nagy tömeg miatt a bazilikából, a Szent István téren kivetítve követheti majd a szertartást.

A görögkatolikus főpásztorok közül, akinek lehetősége van, az eucharisztikus kongresszus egész hetén, egészen a Statio Orbisig, a vasárnapi pápai szentmiséig hazánkban marad – mondta el Seszták István. A résztvevők körülbelül negyven százaléka – ez tizenöt-húsz püspököt jelent – jelen lesz a NEK egyéb eseményein, illetve egy kicsit megismerkednek a fővárossal és Magyarországgal is.

Szerző: Agonás Szonja

Fotó: Merényi Zita

Illusztráció: NEK

Magyar Kurír