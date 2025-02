Egy égi édesanyánk van, csak másképp öltöztetjük – Máriagyűd és Csíksomlyó immár testvérkegyhelyek

Keresztes Andor plébános köszöntőjében – utalva a magyar–román határon január 1-én megszűnt határellenőrzésre – úgy fogalmazott, hogy örömünnep az aláírás ceremóniája, mert szó szerint átléptük a határainkat. De a határátlépés valódisága jellemzi a két kegyhely együtt gondolkodását is, mely a vezetőik gazdag baráti kapcsolatának köszönhetően jött létre – mondta máriagyűdi plébánosa. Kifejezte reményét, hogy a megállapodás nemcsak a földön köttetett, hanem az égben is, hiszen a Szűzanya kegyhelyein szolgálók ugyanúgy missziós feladatot teljesítenek a világban.

A szentmise szónoka Felföldi László pécsi megyéspüspök volt. „Azért zarándokolunk el egy kegyhelyre, azért megyünk vasárnap szentmisére, azért ülünk le a családunk körében az ünnepi asztalhoz, mert éhezünk és szomjazunk, mert szükségünk van a testvéri találkozásra, amely mint egy falusi kút, friss vizet és éltető gondolatot ad – fogalmazott homíliája elején. – Isten ma is azt akarja, hogy találkozzunk, testvérként tekintsünk egymásra, mert szomjazik a lelkünk, és a találkozástól felfrissül a szívünk és gyógyul a szeretetünk – hangsúlyozta a főpásztor. –

A napi evangéliumi szakaszra (LK 6,27–38) utalva a pécsi megyéspüspök kiemelte: Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy

ne engedjük, hogy az ellenség belőlünk is ellenséget csináljon, mert az ellenség önmagának is ellensége, és a saját környezetét is ellenséggé teszi. Ha valakinek a szívében gyűlölet van, az átformálja a gondolkodását, és megakadályozza az igazi szép szeretetben.