Egy római kolostor, amely csak évente egyszer nyitja ki kapuit

Ezen a napon az érdeklődők idén is bepillanthattak a kolostor belső tereibe, a szent cellájába és a kápolnába is – adta hírül a római magyar zarándokház, a Szent István Ház Facebook-oldala. A közzétett képek segítségével mi is betekintést nyerhetünk a művészettörténetileg is érdeklődésre számot tartó egyházi épületbe.

A kolostor művészettörténeti szempontból is jelentős, hiszen falait a 15. században Antoniazzo Romano és műhelye által készített freskók díszítik, amelyek Szent Franciska életének jeleneteit ábrázolják, és a korai reneszánsz római festészet fontos emlékei.

Római Szent Franciska a családi élet és a szolgáló szeretet példaképe volt: férjes asszonyként és édesanyaként élt, miközben a szegények és betegek segítésének szentelte életét. A rómaiak különös tisztelettel tekintenek rá, hiszen Róma egyik védőszentje, valamint a gépkocsivezetőkre is ő vigyáz.

A korábbi Santa Maria Nova-templom is az ő nevét viseli, jelenleg ez Erdő Péter bíboros címtemploma.

Forrás és fotó: Szent István Ház Facebook-oldala

Magyar Kurír