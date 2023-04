Egybegyűjt, bemutat, magyaráz, megerősít – Közösségi megnyitó a nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban

Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatói, munkatársai és hallgatói, az egyházmegyei hivatalok, görögkatolikus oktatási és szociális intézmények munkatársai, a megyei és városi oktatási, kulturális és szakmai szervezetek képviselői, a Jósa András Múzeum és a megyei levéltár munkatársai, a megyei értéktár bizottság elnöke, az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont munkatársai, a régió múzeumainak vezetői, a debreceni és nyíregyházi ruszin kisebbségi önkormányzat elnökei, a helyi turisztikai szervezetek munkatársai, a múzeumnak adományozók, a múzeum épülete és a kiállítások kivitelezői jelenlétében került sor a Görögkatolikus Múzeum ünnepélyes megnyitójára.

A Szent Efrém Férfikar többnyelvű énekével kezdődött a program: angolul, görögül, arabul és oroszul énekelték el a feltámadási tropárt. Az ötödik, magyar nyelvű „Feltámadt Krisztus”-t már együtt énekelték a résztvevőkkel.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita betegsége miatt nem tudott jelen lenni a megnyitón, beszédét a Görögkatolikus Metropólia hivatalvezetője, Seszták István olvasta föl.

„Ez az épület nem csak egybegyűjt, bemutat, magyaráz, de meg is erősíti Istenhez tartozásunkat. Görögkatolikus Múzeumunk nem a múltról szól, hanem arról a jelenről, arról a jelenben élő közösségről, amelynek múltja és jövője van.

A múlt ismerete értelmezi a jelent, a jelen ismerete meghatározza a jövőt.

Nem vágyunk az utódok dicséretére, mégis életünk hitelessége jegyében reménykedünk abban, hogy közvetlen és kései utódaink is legalább annyira büszkék lesznek ránk, mint amennyire mi hálás és örömteli szívvel tekintünk elődeinkre. Ez ugyanis feladat. Meggyőződésem, de legalábbis erőst bízom abban, hogy e kincsőrzésben, ennek hiteles megélésében és továbbadásában jelentős lépést tettünk a Görögkatolikus Múzeum megnyitásával. Jelentős lépést tettünk, melyet megváltó Istenünk is elvár tőlünk, de fogalmazzuk inkább úgy: mellyel megajándékozott minket. Erősödjék hát továbbra is iránta való hálánk, benne való hitünk és a vele megélt jövőbe vetett reményünk. Mindezt a hálát, hitet és reményt jól kifejezi ez az egyszerű köszöntésünk: »Föltámadt Krisztus! Valóban föltámadt!«”

Seszták István ezután köszönetét fejezte ki a múzeum megálmodóinak: Szabó Irén igazgatónak és Véghseő Tamásnak, aki a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola korábbi rektoraként állt az intézmény megvalósítása mellé.

Ezt követően a Szent Efrém Férfikar elénekelte Bubnó Tamás karnagynak a múzeum megnyitására komponált Szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik című, harangjátékkal kísért kórusművét.

Szabó Irén, a múzeum igazgatója elmondta: pontosan 40 éve, 1983-ban alapította meg Timkó Imre hajdúdorogi megyéspüspök a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjteményt, amely mostantól új, méltó otthonában várja a látogatókat. Elmondta: a keleti és nyugati, egyházi és világi centrumoktól távol a mai Kelet-Közép Európa görögkatolikus egyházai, köztük a magyar görögkatolikusok a 17–18. században egy sajátos úgynevezett „Kárpát-vidéki” egyházi művészetet, kultúrát hoztak létre. A bizánci rítus által meghatározott művészeti tradíció helyi változata alakult ki az évszázadok alatt.

Köszöntője végén röviden ismertette a múzeum tematikus egységeit és interaktív tereit, melyekben tárgyak, írásos, nyomtatott emlékek, érintőképernyős felületek, audiovizuális elemek és játékok, valamint interaktív kántorállvány segítségével ellátogathatunk a fatemplomok világába, bepillantást nyújthatott az Eucharisztia misztériumának tárgyi kultúrájába, válogatást láthatunk a szentségek, szentelmények és a nagyobb ünnepek tárgyi világából, megismerkedhetünk az ikonosztázzal, a liturgikus zenei világgal, emellett az „időalagútban” a magyar történelem eseményeivel párhuzamosan a keleti egyházak és kiemelten a görögkatolikus egyház történetét kísérhetjük végig a kezdetektől egészen máig.

Beszédének végén Szabó Irén köszönetet mondott a múzeum létrejöttéért a főpásztoroknak, munkatársainak, segítőinek, a tervezőknek, kivitelezőknek, szakértőknek, s hozzátette: a most nyíló kiállításokon látható alkotások ma már múzeumi tárgyak, de nem felejthetjük el, hogy liturgikus tárgyként évszázadokon keresztül átitatta őket az előttünk járó generációk imádsága. A tárgyak a máig élő hit tanúi, ablakként az örökkévalóságra.

A megnyitó végén levetítették azt a kisfilmet, amely a Görögkatolikus Egyház rövid történetét mutatja be. A kisfilm hamarosan elérhető lesz online is.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Szöveg: Király András

Fotó: P. Tóth Nóra

Magyar Kurír