Egyedülálló vizuális örökség – Digitalizálják a II. János Pál pápáról szóló vatikáni fotóarchívumot

A kezdeményezés egy rendkívüli, több mint 4,7 millió fényképből álló gyűjtemény tudományos feldolgozását és hozzáférhetővé tételét tűzte ki célul – egy olyan pápáról készült fotók megőrzését, aki történelmet írt. A projekt része annak az átfogó digitalizálási programnak, amelyet a Vatikán 2023-ban indított el.

Az egyháztörténelem meghatározó pillanatai

Kevés pontifikátus formálta olyan maradandóan a jelen kollektív képi emlékezetét, mint Karol Wojtyła pápasága. A fotósok megörökítettek történelmi találkozásokat, utazásokat és az egyháztörténelem meghatározó pillanatait. Páratlan részletességgel dokumentálták II. János Pál 27 évig tartó pontifikátusát. Az archívum nemcsak 104 apostoli út és 146 lelkipásztori látogatás felvételeit tartalmazza, hanem számtalan audiencia, liturgikus ünnep és a világ minden tájáról érkező emberekkel való találkozás képeit is. Összesen több mint 4,7 millió fénykép maradt fenn.

A felvételek hatalmas száma azt is jelzi, milyen jelentős szerepet kapott a fotográfia a 20. század utolsó évtizedeiben a pápai szolgálat eseményeinek közvetítésében világszerte. E rendkívüli vizuális örökség tartós megőrzése és a jövő nemzedékei számára való átmentése érdekében indította el a Kommunikáció Dikasztériuma az átfogó archiválási és restaurálási programot.

Restaurálás, digitalizálás és hozzáférhetővé tétel

A projekt több egymásra épülő munkafázisból áll: először a negatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása történik meg; ezt követi a képek szerkesztői válogatása; majd az eredeti anyag szakszerű restaurálása, újrarendezése és hosszú távú megőrzése. Szükség esetén konzerválási beavatkozásokra is sor kerül, hogy a sérült negatívok állapota megőrizhető legyen.

A kezdeményezésben részt vesz a Szentszék 2025 novemberében nyugdíjba vonult fotósa, Francesco Sforza is, aki VI. Páltól egészen XIV. Leó szolgálatának első néhány hónapjáig dokumentálta a pápák tevékenységét.

A projektet támogatja a Cineteca di Bologna filmkönyvtár restaurációs központja, az Immagine Ritrovata, amely a tudományos koordinációt és a restaurálást végzi, valamint a Bucap dokumentum-digitalizálásra és -kezelésre specializálódott vállalat, amely a technológiát adja a megvalósításhoz.

Az emlékezet megőrzése a digitális korszakban

A projekt jelentős szimbolikus értékkel is bír. Paolo Ruffini, a Kommunikáció Dikasztériuma leköszönő prefektusa „az analóg világból a digitális világba való átmenet megnyilvánulásának” nevezte. Egy olyan korban, amikor a képek formálják a kulturális emlékezetet, fennáll annak a veszélye, hogy vizuális tanúságok nélkül az emlékek elhalványulnak.

Ruffini hangsúlyozta azt is, hogy a modern technológiát soha nem szabad az emberi tapasztalattól és értelemtől elszakítva alkalmazni. Különösen a fotográfiában az emberi nézőpont pótolhatatlan. Azok munkájának megőrzése, akik előttünk jártak, azért fontos, mert a jövőt a múltba tekintve építjük.

A II. János Pál pápáról szóló fotóarchívum digitalizálásával az Egyház egyedülálló képi emlékezete jön létre. Azt a több millió felvételt, amely egy egész korszakot formált, nemcsak tartósan megőrzik, hanem a jövőben kutatók, a média képviselői és az érdeklődők számára is hozzáférhetővé válik – élő tanúságaként annak a pápaságnak, amely maradandó módon alakította a Katolikus Egyház történetét.

Forrás: Vatican News német nyelvű szerkesztősége; Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír