Egyházfői hivatalának 50. évében elhunyt II. Illés grúz katolikosz

Grúziában nemzeti gyászt hirdettek: március 17-én késő este elhunyt II. Illés (grúzul: Ilia Meore) katolikosz-pátriárka, a Grúz Ortodox Egyház feje. II. Illés közel fél évszázadig töltötte be a katolikoszi hivatalt. A kommunista diktatúra idején sikerült megóvnia a grúz ortodox lelkiséget, a Szovjetunió széthullását követő grúz polgárháborúban a megbékélést hirdette. A rendszerváltás után újjáépítette az egyházat, az utóbbi évtizedek politikai viszálykodásai közepette elvhűen képviselte az egyház értékeit.

A grúz kereszténység

A grúz kereszténység a világ legrégebbi keresztény civilizációinak egyike. A Kaukázus térség déli felén évezredek óta élő grúzok a 4. század elején (326 körül) tették államvallássá a kereszténységet. Egy kappadókiai szűz, Szent Nino (Nina) hozta el a kereszténység világosságát grúz földre és készítette el szőlővesszőkből az első grúz keresztet.

A Grúz Ortodox Egyház több mint másfél évezrede az ortodox lelkiség hordozója és őrzője. Grúz szentek és mártírok sokasága tanúskodik a nép mély vallásosságáról. A keresztény hit a kultúra különböző területein is gazdag termést hozott: a grúzok egyházi zenéjét, kódexművészetét, templomépítészetét mind-mind a keresztény lelkiség ihlette. A Grúziába érkező turisták sokaságában ott találjuk azokat, akiket éppen ez a mély spiritualitás vonz oda, vagy az ősi keresztény zarándokhelyeket keresik fel.

Üldöztetések

A grúz egyháznak hosszú története során gyakran volt része üldöztetésben. 1811-ben pedig, miután az Orosz Birodalom bekebelezte Grúziát, a Grúz Ortodox Egyházat is beolvasztották az orosz egyházba. Az ógrúz liturgikus nyelvet és a grúz egyházi énekeket betiltották. Paradox módon éppen 1917-ben, Szovjet-Oroszország születésekor sikerült a politikai zűrzavarban újra függetleníteni a grúz egyházat. A szovjet hatalom azonban jelentősen megtépázta az önállósodó grúz egyházat: az elnyomás és üldözés különböző módjai közé tartozott a grúz templomok egy részének lerombolása is.

II. Illés katolikosz életútja

II. Illés, eredeti nevén Irakli Gudusauri-Siolasvili 1933-ban született az észak-oszétiai Ordzsonikidzében (mai nevén: Vlagyikavkaz). 1959-ben szentelték pappá, 1963-ban püspökké. 1963–1972 között a Mchetai Papnevelő Intézet rektora volt. 1969-ben metropolitává nevezték ki. Nyelvismeretét és különböző egyházi hivatalait arra használta, hogy a Grúz Ortodox Egyház lelkiségét és a történelemben betöltött szerepét a többi ortodox egyház számára is ismertebbé tegye.

1977-ben katolikosszá választották. A grúz egyházfő teljes titulusa: Őszentsége és Őboldogsága, egész Grúzia katolikosz-pátriárkája, Mcheta-Tbiliszi érseke, Picunda és Szuhumi-Abházia metropolitája (az utóbbi területen a joghatósága részben politikai okokból vitatott).

A rendszerváltozás előtt és után

II. Illés a szovjet hatalom idején óvatos lépésekkel erősítette a Grúz Ortodox Egyházat. Kihasználta a hetvenes–nyolcvanas évek politikai fejleményeiből adódó alkalmakat. Püspököket és papokat szentelhetett, új egyházmegyéket és plébániákat létesített, új egyházi kiadványokat indított; a hitélet újra erőre kapott. 1987-ben szentté avatta a 19. századi grúz nemzeti megújulás vezetőjét, Ilia Csavcsavadzét.

A rendszerváltás éveiben II. Illés a tüntetők mellé állt. Erőfeszítéseinek elismeréseként 1990-ben a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarkátus elismerte a Grúz Ortodox Egyház autokefál (önálló) voltát.

A kilencvenes években, a grúz polgárháború idején II. Illés igyekezett a feleket kibékíteni egymással. A független Grúzia politikai stabilizációját követően egyezményt (konkordátumot) kötött az állammal, amely lehetővé tette a Grúz Ortodox Egyház megújulását, a régi templomok és kolostorok visszaszerzését, felújítását és újak építését. II. Illés közéleti megnyilvánulásait a konzervatív nézetek, egyházi diplomáciai tevékenységét az óvatosság jellemezte.

A katolikosz halálát követő szertartások

A halálát követő napon, március 18-án az elhunyt katolikosz testét Tbiliszi új székesegyházában (Szentháromság-székesegyház) ravatalozták fel, ahol tízezrek rótták le kegyeletüket. A grúz nemzeti lobogót országszerte félárbócra engedték. Az egyházfői teendőket azóta ideiglenesen Sio Mudzsiri metropolita látja el.

Ugyancsak március 18-án, szerdán összeült a grúz egyház Szent Szinódusa, amely március 22-re tűzte ki a katolikosz temetését. II. Illés testét a korábbi hagyományoknak megfelelően a tbiliszi Szioni székesegyházban helyezik majd végső nyugalomra.

Szerző: Zsigmond Benedek

