Egyházi személyek is állami kitüntetést vehettek át augusztus 20-a alkalmából

Gulyás Gergely miniszter augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át többek között Fodor Andrásnak, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöki helynökének, pápai káplánnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-alföldi Régiója korábbi vezetőjének a betegek, az elesettek és a rászorulók megsegítése érdekében több évtizeden át végzett önzetlen karitatív munkája elismeréseként.

Fotó: Kovács Ágnes

Fodor Andrással Érted és sokakért címmel készítettünk interjút 2011-es aranymiséje apropóján, a beszélgetést IDE kattintva olvashatják.





A miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át többek között Ágh Ernő Péternek, Szombathely megyei jogú város önkormányzati képviselőjének, a Szent Kvirin Szalézi Egyházközség világi elnökének a Savariában vértanúhalált szenvedett Szent Kvirin emlékének ápolásában vállalt szerepe, illetve több mint két évtizede végzett közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

Az idei díjazottak teljes névsora IDE kattintva olvasható, a cikket folyamatosan frissítjük.

Forrás: Kormány.hu, MTI

Fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Gulyás Gergely hivatalos facebook-oldala

