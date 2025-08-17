Egyházi személyek is állami kitüntetést vehettek át augusztus 20-a alkalmából

Hazai – 2025. augusztus 17., vasárnap | 20:59
Az augusztus 15-én a Néprajzi Múzeumban tartott rendezvényen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a – Sulyok Tamás köztársasági elnök által adományozott – Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje és a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt és Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetéseket adott át.

Gulyás Gergely miniszter augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át többek között Fodor Andrásnak, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöki helynökének, pápai káplánnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-alföldi Régiója korábbi vezetőjének a betegek, az elesettek és a rászorulók megsegítése érdekében több évtizeden át végzett önzetlen karitatív munkája elismeréseként.

Fotó: Kovács Ágnes

Fodor Andrással Érted és sokakért címmel készítettünk interjút 2011-es aranymiséje apropóján, a beszélgetést IDE kattintva olvashatják.

A miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át többek között Ágh Ernő Péternek, Szombathely megyei jogú város önkormányzati képviselőjének, a Szent Kvirin Szalézi Egyházközség világi elnökének a Savariában vértanúhalált szenvedett Szent Kvirin emlékének ápolásában vállalt szerepe, illetve több mint két évtizede végzett közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

Az idei díjazottak teljes névsora IDE kattintva olvasható, a cikket folyamatosan frissítjük.

Forrás: Kormány.hu, MTI

Fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Gulyás Gergely hivatalos facebook-oldala

Magyar Kurír

