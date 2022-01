Egyházzenészek home office-ban: virtuális énekeskönyvtár készült

Az énekeskönyvtár egy hobbiprojekt, amit az interneten elérhető források mennyiségére való rácsodálkozás, és az online eltöltött hosszú hónapok tanulsága hívott létre – tudtuk meg Göbölösné Gaál Esztertől, aki jelenleg a Zeneakadémia doktorandusza.

Az oldalon gyakorlatilag minden felekezet egyházzenei gyűjteményei fellelhetőek, a katolikus mellett találunk ökumenikus, református, evangélikus gyűjteményeket, amelyekbe nem zenészként is érdemes belelapozni – jelen esetben virtuálisan. A magyar és idegen nyelvű kiadványok között is számos ritkaságot fedezhetünk fel, szakirodalmat és gyűjteményeket egyaránt, ráadásul széles körű nemzetközi kitekintésben.

A tájékozódás könnyű: az oldal teljes tartalmát vizsgáló keresővel évszám, címrészlet, szerkesztő, nyomda, RMK és RMNy szám, vagy más információtöredék alapján böngészhet a látogató a feltöltött tételek között.

Jiří Třanovský: Cithara Sanctorum



A könyvek adatlapjain szereplő címlapképek rejtik a digitalizáló gyűjtemény oldalára vezető linket, amelyen keresztül a teljes forrás megtekinthető. Az oldalon összegyűjtött adatbázisok és szakkönyvek táblázatokba rendezve állnak az érdeklődők rendelkezésére, amelyek a cím és link mellett a használatot segítő rövid leírást is tartalmaznak.

Mindig nagyon érdekeltek a népénekek, az énekeskönyvek, ezért igyekeztem nemcsak a könyvespolcomon, hanem a laptopomon is minél bővebb gyűjteményre szert tenni. Amikor először kényszerültünk online oktatni és tanulni, azt gondoltam, hogy a nálam meglévő tartalmakból összeállítok egy „segédletet” azoknak az egyházzenészeknek, akik például szakdolgozatuk írásakor nehezen férnek hozzá a könyvtárhoz – elevenítette fel a kezdőlépéseket Göbölösné Gaál Eszter.

Cantus Catholici ex editione Szelepcseniana

Az egyházzenész, aki egyébként a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének (ZTI) munkatársa, pont abban az időszakban vett részt a református Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága által összeállított új Református énekeskönyv előkészítő munkálataiban, amikor a kutatókat is zömmel home office-ba kényszerítette a járványhelyzet 2019-ben. – Munkám során elég sok énekeskönyvbe szerettem volna belenézni, és örömmel tapasztaltam, hogy számos kiadvány elérhető már digitalizálva is. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy létrehozok egy weboldalt, amely révén mások számára is könnyedén hozzáférhetővé válhatnak legalább azok a kiadványok, amelyeket én már megtaláltam. Így amely könyveket „levettem az internetes polcokról”, azokat elkezdtem összeírni – mesélte Eszter. – Szisztematikusan végignéztem egyes könyvtárak digitális gyűjteményeit, és közben kiválóan szórakoztam, mert mindennél jobban szeretek keresni (és esetleg találni is) – mondta el az egyházzenész, aki teljesen autodidakta módon sajátította el a webszerkesztés alapjait. – A ZTI-ben is ezt a felületet használjuk az egyik adatbázisunkhoz, ezért egyrészt már ismerős volt, másrészt addig kattintgattam, amíg megelégedésemre nem szolgált a végeredmény – magyarázta.

Az Énekeskönyvtár egyébként kifejezetten esztétikus netes dizájnját nyilván meghatározták a wordpress sablonjai, ám az alkotó ezzel együtt is olyan háttér készítésére törekedett, amely előtt „jól mutatnak” a régi énekeskönyvek megsárgult-fakult papírjai. – A hátteret és néhány díszt Huszár Gál 1560/61-ben megjelent gyűjteményéből csentem – avatott be a kulisszatitkokba az alkotó. A szakmai tartalommal kapcsolatban Göbölösné Gaál Eszter elmondta, gyűjteményét első körben néhány bölcsebb és tapasztaltabb szakembernek mutatta meg, akiktől hasznos tanácsokat is kapott a hézagok betöltésére.

Bárdos Lajos, Kertész Gyula, Koudela Géza: Magyar Cantuale

A honlapot tavaly augusztusban mutattam be szűkebb szakmai körben – idézte fel az Énekeskönytár alkotója, hozzátéve, a „rakétakilövés” jól sikerült, a szakma örömmel fogadta a kezdeményezést. – Számomra a legtöbbet jelentő visszajelzés az, hogy látom, az érdeklődők rendszeresen böngésznek a gyűjteményben.

Az oldal folyamatos fejlesztés alatt áll, a tartalommal, az oldal felépítésével kapcsolatos észrevételeket és megjegyzéseket, hibabejelentést, felhasználói visszajelzéseket a honlapon található e-mail-címen a létrehozó szívesen fogadja.

A tervek között szerepel, hogy a gyűjteményt tovább gazdagítja majd ún. ágendákkal is, véleménye szerint ugyanis azt is fontos látni, hogy az az egyes énekek milyen szertartásrendekbe illeszkednek. Ezután következhet a további digitalizált graduálokkal való bővítés, illetve a hazai egyházzenészek számára is fontos, idegen nyelvű énekeskönyvek felkutatása.

Forrás és fotó: Énekeskönyvtár.hu



Magyar Kurír

(he)