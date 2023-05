Egymás törékenységét kísérni – A Máltai Lovagrend 65. lourdes-i zarándoklata

Negyvenegy országból több mint hatezren érkeztek a találkozóra. A magyarok a romániai szövetségből érkező máltai küldöttséggel együtt utaztak a szent helyre.

Erőss Loránd idegsebész, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének ispotályosa, a szövetség elnökségének a zarándoklat szervezéséért felelős tagja elmondta, hogy a magyar küldöttség Lourdes-ban találkozott a lovagrend új nagymesterével, Fra’ John Dunlappel és a nagyispotályossal, Fra’ Alessandro de Franciscisszel. A magyar zarándokok lelkivezetését Pásztor Zoltán máltai káplán végezte.

A zarándoklat a közös, „összmáltai” liturgikus eseményeken, szertartásokon túl fakultatív, illetve a saját nemzeti csoportok által szervezett lelki programokból állt. A magyar küldöttség május 6-án reggel a Szűzanya megjelenésének helyén, a grottakápolnánál magyar nyelvű szentmisén vett részt, majd keresztutat jártak a betegekkel. Aznap este az összes szövetség részvételével körmenetet, majd szentségimádást tartottak a X. Szent Piusz-bazilika előtti téren. A barlangforrás mellett épült fürdőhöz is együtt vitték a betegeket a máltai kísérők, itt idén is több ezren fürödtek meg a testi-lelki gyógyulás reményében.

„A fürdő egy nagyon fontos találkozás a Szűzanyával. Most nincs lehetőség a teljes testes megmerítkezésre, de így is nagyon sokan sorban álltak az arc- vagy kézmosás szertartására” – mondja Schumicky Mária, aki önkéntes segítőként hetedik alkalommal jött Lourdes-ba. A segítők fő feladata egy beteg zarándoktársuk kísérése, támogatása: mellette vannak, folyamatosan figyelnek a szükségleteire, kéréseire, segítik az étkezésben, tisztálkodásban, a programokon való részvételben, a látnivalók felkeresésében és a lelki elmélyülésben is. Azok, akik nem kísérnek beteget, gondoskodnak az ellátásról, a tisztaságról és a programokra való eljutásról. A segítők helyben bérelt, egyforma, speciálisan ide kialakított kék kocsikban húzzák a betegeket – azokat is, akik egyébként képesek járni –, hogy mindenki megőrizhesse erőnlétét, kényelmes ülőhelye lehessen, illetve a nagy közös felvonulásokon is tartható legyen a ritmus, a rendezettség.

Schumicky Mária elmondta, hogy a magyar csoport közös belső útja is megindító lelki élményt jelentett a résztvevőknek. A megérkezés napján megosztották egymással imaszándékaikat, és minden további este is közös imádsággal zárták a napot. Sok komoly betegséggel, testi-lelki nehézséggel küzdő zarándok vett részt az úton, szándékaikat a Jóisten, a Szűzanya és egymás elé is odavitték minden imádságban. Az utolsó napon a közös lelki beszélgetés során a legtöbben arról számoltak be, hogy nagy erőt merítettek a lourdes-i kegyhelyen, vagy mély megbékélést éreznek az állapotukkal kapcsolatban.

A magyar küldöttségben különösen figyelnek arra, hogy minden program helyszínére jóval a kezdés előtt érkezzenek, nemcsak az ülőhelyek elfoglalása, hanem a lelki megérkezésre fordított idő céljából is. Ilyenkor közösen rózsafüzért imádkoznak – ez az idei vasárnapi szentmise előtt is így történt. A szentolvasó elmondása után a magyar résztvevők egyenként újra a Szűzanya elé, lélekben az oltárra tették le imaszándékaikat, kéréseiket, terheiket. „Ez olyan pillanat volt, amikor szem nem maradt szárazon. A bazilika első ránézésre egy nagy szürke betonrengeteg – de akkor a betegek, az általuk elmondottak, a kórus és a rend színei szinte felöltöztették, feldíszítették a helyet” – idézte fel Schumicky Mária, aki jó szívvel emlékezik vissza a hagyományos fáklyás körmenetre, illetve egy libanoni zarándokkal való újbóli találkozására is. „Jamila korábban egy betegség miatt megnémult. Egy lourdes-i zarándoklata alkalmával, a Szűzanya közbenjárására visszanyerte a hangját. Akkor megfogadta, hogy onnantól kezdve minden évben visszatér Lourdes-ba, és énekel a szentmiséken. Idén újra hallhattuk őt énekelni, ami – a története ismeretében különösképpen – lélekemelő és csodaszép volt.

„Lourdes-ban az Istennek és a Szűzanyának a nagyon valóságos, közvetlen jelenlétét lehet megtapasztalni. Aki ezt egyszer átéli, annak minden ideérkezés olyan lesz, mint egy hazatérés” – mondta Schumicky Mária.

Erőss Loránd is a megérkezés szóval ragadta meg zarándoktapasztalatát: „Itt, a hegyek között, a folyóparton tapasztalható állandó, friss csobogásban az ember kiszakadhat a rohanásból, és megérkezhet újra a gondolataiba, azok közé az értékek közé, amelyeket a mindennapokban könnyen szem elől téveszt. A világ máltai közösségének összejövetele, az egymás számára való jelenlét nagy megerősítést is ad azzal kapcsolatban, amit csinálunk. Eltanulhatjuk egymástól a jót is: jó gyakorlatokat a hit védelmével és a szegények, betegek támogatásával kapcsolatban. Nekem orvosként különösen jó megélni, hogy a hétköznapokhoz képest ezúttal másképpen segíthetek: rendtársakat, kísérőket támogathatok abban, hogyan álljanak hozzá bizonyos állapotokhoz, betegségekhez. A közösségi együttlét itt Lourdes-ban pedig olyan élmény, ami az életünkben nagyon ritkán adatik meg.”

A 65. nemzetközi lourdes-i zarándoklatról „magyar szemmel” készített videó itt megtekinthető:

A zarándoklat első napjának hajnalán, május 5-én Magyarországon Entz László érsebész, máltai lovag kórházba került, május 6-án szombaton délután visszaadta lelkét Teremtőjének. Entz László a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének tagja, a lourdes-i nemzetközi máltai zarándoklat rendszeres, aktív résztvevője volt. Zarándoktársai imádságukban hordozzák őt.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

