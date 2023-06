Egymást tesszük valakivé – Megtartották a Pannonhalmi Főapátság családnapját

Egy mindenkit megnevettető Churchill-anekdotával kezdte köszöntőjét a pannonhalmi főapát. A történet szerint Anglia egykori miniszterelnöke a feleségével sétálgatott egy londoni parkban, amikor egy utcaseprő odalépve hozzájuk kedélyesen elbeszélgetett az asszonnyal. Mikor végül továbbmentek, Churchill kérdésére, hogy honnan ismeri az utcaseprőt, felesége elmondta, hogy tiniként szerelmes volt belé a férfi. Erre férje megjegyezte, hogy ha hozzáment volna, akkor most utcaseprő-feleség lenne. Mire az asszony azonnal rávágta: „Tévedsz, drágám, ha én akkor hozzámegyek, most ő lenne a miniszterelnök.”

„Annyi minden benne van ebben a történetben a családokról – mondta Hortobágyi Cirill. – Egy kapcsolat nem arra való, hogy én valamit elvegyek a másiktól a magam számára, hogy én gazdagodjak. Csak úgy fog működni, ha annak szenteljük az életünket, hogy

egymást tesszük valakivé; és miközben én arra törekszem, hogy a másikat valakivé tegyem, én is gazdagodok.”

Erről a gazdagodásról beszélt Pongráczné Erős Annamária és férje, Pongrácz Attila is; hogy miként tudnak családjukkal a mai korban is az evangélium szerint élni. Annamari főállású anyaként gondoskodik hat gyermekükről, ezért jelenleg nem gyakorolja hittanári hivatását. Férje a Széchenyi István Egyetem Tanárképző Karának dékánja, bencés alumni. Mint mondták, életükben nagy szerepet játszanak a szentek és példamutatásuk, amit igyekeznek a mindennapjaikban is követni. A Győri Egyházmegye családbizottságának aktív tagjai. Nagyon fontos számukra a közösség, többféle imacsoportba is járnak, és felfedezték, hogy közös karizmájuk a jegyesoktatás. Több településen is tartanak képzéseket a házasulandóknak.

„Ne féljetek!”, ez a Szentírásban egyik leggyakrabban előforduló szókapcsolat volt a címe Soósné Dezső Zsuzsanna és Soós Viktor Attila előadásának. Az elmúlt pár évben mintha állandó riadókészültségben élnénk és folyamatosan vijjognának a külső és belső sziréniánk – mondták. – A bátor ember élete nem félelemmentes. Nem férfiatlan, hanem emberi, ha félünk. Jézus is félt, vért izzadt.

Viktor és Zsuzsa a Schönstatt-mozgalom elkötelezett tagjai 2009 óta. A férj történész; felesége meteorológus, az ELTE adjunktusa. Hat gyermekük született, egyikük halmozottan sérültként, és – ahogy fogalmaztak – már célba ért, a Jóistennel van, de rendkívül hálásak, hogy rájuk bízta őt a Teremtő.

A merész ember mindenben meglátja Isten tervét, és be is kapcsolódik abba – vallják. – Személyesen is fontosak vagyunk Istennek, és hittel bízhatunk ígéretében: „Ne féljetek, veletek vagyok!”

Az előadók sorát Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató zárta; az érzelmi intelligenciáról és annak fejlesztéséről beszélt, humorral fűszerezve.

Döntéseink többségét érzelmi alapon hozzuk, mert egész agyunkat érzelmi hálózat szövi át; ez pedig nevelhető – hangsúlyozta az előadó. – Az érzelmi intelligencia azért fontos, hogy mindaz, amit tudunk, működjön is, és hogy házasságunk annyira érzékeny és finoman egymásra hangolt legyen, hogy tudjuk egymást boldoggá tenni és a körülöttünk élők boldogulását is szolgálni

A neveléskutató szakember apró trükköket is megosztott az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez.

„Pünkösd nem egy esemény volt. A Lélek, pünkösd csodája mindannyiunknak szól. A Lélek Jézus nagy ígérete, aki azt mondja: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem mennék, nem jönne el a Lélek” – hangzott el a családnapot záró szentmisén. Hardi Titusz OSB szavaival élve a Lélek az örökkévaló Istennek egy olyan csodálatos megjelenése közöttünk, amely minden képzeletet felülmúl. Végül arra hívta a családokat, hogy nyissák nagyra a szívüket, hogy meg tudja ragadni a Lélek, és átjárja őket. „Éljünk a Lélek által!” – biztatta a jelenlévőket.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Varga Szabolcs

Magyar Kurír