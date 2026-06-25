Együtt látogatott el a Gázai övezetbe Pizzaballa jeruzsálemi latin és III. Teofilosz görög pátriárka

A közlemény szerint a látogatás célja annak kifejezése volt, hogy a Jeruzsálemben működő egyházak lelkipásztori felelősséget vállalnak a gázai keresztény közösségek és a Gázai övezet teljes lakossága iránt, és lélekben a helyi keresztény közösség mellett állnak a folyamatos humanitárius válság idején. Az övezetben – mint emlékeztettek – a családok továbbra is súlyos szenvedést, félelmet, veszteségeket és bizonytalanságot élnek át.

A pátriárkák papokkal, szerzetesi közösségekkel, helyi keresztény családokkal és a legsúlyosabb körülmények között élőkkel találkoztak, hogy lelkierőt, vigaszt és reményt nyújtsanak a szenvedőknek.

Megérkezésükkor a hívek és a helyi közösség tagjai mindkét pátriárkát meleg fogadtatásban részesítették, először a Szent Porfíriosz görög ortodox templomnál, majd a Szent Család latin plébánián. A templomudvaron egybegyűltek virágokkal köszöntötték a delegációt hálájuk jeleként. A jelenlévőkhöz fordulva Pizzaballa bíboros átadta a jeruzsálemi egyház üdvözletét és imáit, hangsúlyozva annak fontosságát, hogy ezt a látogatást III. Teofilosz pátriárkával közösen tették meg, a keresztény egyházak egységének és a közösség iránti közös felelősségvállalásának jeleként. „Soha nem hagytunk el benneteket, soha nem lesztek elhagyatva. Gáza keresztény közössége mindig aggodalmaink és kötelezettségeink középpontjában marad” – mondták a főpásztorok érkezésükkor. „Itt gyökerezünk, és itt is maradunk. Ne féljetek! A helyzet nehéz, de együtt fogunk szembenézni vele.”

A látogatás során a pátriárkák az otthonaikban és az ideiglenes szállásaikon is felkeresték a családokat, hogy meggyőződjenek a hogylétükről, és bátorítást nyújtsanak a mindennapi nehézségek közepette.

Elkísérte őket Josef D. Blotz, a Máltai Lovagrend főispotályosa, vagyis a rend humanitárius és egészségügyi szolgálatainak vezetője, valamint a Máltai Szeretetszolgálat képviselői. Részvételük azt a közös elkötelezettségüket tükrözi, hogy az egészségügyi ellátás, a segélyezés és az emberi méltóság védelme érdekében humanitárius szolgálatot végezzenek Gázában és világszerte – közölték.

A látogatás során a pátriárkák megáldottak egy új egészségügyi klinikát, amely a Szuverén Máltai Lovagrend és a Jeruzsálemi Latin Patriarkátus együttműködésében jött létre. A Máltai Lovagrend közleményében úgy fogalmaztak: „Az áldást követően mintegy harmincfős személyzet – köztük orvosok, ápolók és gyógyszerészek – kezdi meg az alapvető egészségügyi ellátást, naponta akár száz beteg számára. A klinika tevékenységét a Malteser International, a Lovagrend humanitárius segélyszervezete koordinálja.”

A klinika egy olyan időszakban nyílt meg, amikor a gázai egészségügyi rendszer továbbra is óriási nyomás alatt áll. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közelmúltbeli értékelései szerint Gáza 36 kórházának csupán mintegy fele működik részlegesen, és egyik sem képes teljes kapacitással üzemelni. „A gázai lakosság orvosi ellátása jelenleg katasztrofális állapotban van” – nyilatkozta Ali Ibrahim al-Muszaddar, a klinika orvosigazgatója; az övezet összes kórháza károkat szenvedett, az alapvető szolgáltatásokat pedig folyamatosan veszélyezteti a gyógyszerek, az orvosi felszerelések és eszközök súlyos hiánya.”

Forrás: MTI; Jeruzsálemi Latin Patriarkátus

Fotó: Jeruzsálemi Latin Patriarkátus

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír