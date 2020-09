Együttműködési megállapodást kötött a Katolikus Szeretetszolgálat és a Budapesti Szent Ferenc Kórház

A sajtótájékoztatón részt vett Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke, Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságának államtitkára, Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, Toldy-Schedel Emil, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója, valamint Velebná M. Lucetta, az egészségügyi intézményt fenntartó Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció rendi elöljárója.

A Katolikus Szeretetszolgálat és a Budapesti Szent Ferenc Kórház között létrejövő szakmai együttműködésről Vajda Norbert elmondta, a két intézmény közös projekteket indít a hatáskörükben lévő szociális, illetve egészségügyi célcsoportok szükségleteinek minél magasabb szintű kiszolgálásáért, segítéséért, most különös tekintettel a járványhelyzetre.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a megállapodás keretében a katolikus fenntartású szociális intézményhálózat a kormány által előírt kötelező járványügyi intézkedéseket is meghaladó, biztonságosabb eljárásrendet vezet be, magasabb szintű védekezési protokollt biztosít.

Vajda Norbert hangsúlyozta, a Szent Ferenc-kórház járványügyi szakemberei áttekintik az egyes szociális intézmények eljárásrendjeit (például a higiéniai előírásokat), majd minden esetben az adott intézmény speciális kockázatait azonosítva tesznek javaslatokat a még biztonságosabb működésre.

A két intézmény később további területeken is tervez együttműködést, mint az idősotthonok lakói számára szervezett kardio-tanösvénytúrák szervezése, speciális diétás étkeztetés a Budapesti Szent Ferenc Kórház segítségével, gyógyszer- és ápolási eszköz beszerzésének összehangolása, otthonápolási tréningek szervezése, a betegirányítás korszerűsítése, egészségügyi szűrőcsomagok biztosítása az otthonok dolgozói számára. A cél a speciális szaktudás kölcsönös átadása, valamint az erőforrások optimalizálása.

Toldy-Schedel Emil, a kórház főigazgatója hangsúlyozta, hogy az intézmény a jelenleg is zajló felújítások, fejlesztések mellett mintaadó programokat is vállal, hogy „az egészségügy ne csupán a betegségről, hanem a megelőzésről is szóljon”.

Fontos, hogy megosszuk egymással a tudást, illetve kötelességünk segítséget nyújtani a különösen is sérülékeny társadalmi csoportoknak a mostani járványhelyzetben – szögezte le a főigazgató. – Felkészültünk, de sok múlik az embereken is – tette hozzá Toldy-Schedel Emil.

Fülöp Attila, az Emmi államtitkára Veres András püspök meghívására érkezett a sajtótájékoztatóra, melynek során a Katolikus Szeretetszolgálat és a Budapesti Szent Ferenc Kórház vezetője szakmai együttműködésről szóló megállapodást írt alá. Fülöp Attila elmondta, az elmúlt tíz év alatt 15-ről 25 százalékra nőtt az egyházi fenntartók aránya a szociális szakellátásban, a gyermekvédelemben pedig 6-ról 70- re, s ebben nagy szerepet vállalt a Katolikus Egyház.

Az együttműködésről szólva az államtitkár hangsúlyozta, a példamutató megállapodás a fenntartói felelősségről szól a legveszélyeztetettebb réteg, az idős korosztály védelme érdekében.

Veres András püspök rámutatott, a Biblia is alátámasztja, hogy keresztény kötelesség a közvetlen környezetünkben élők iránti személyes felelősségvállalás.

Most, a koronavírus elleni küzdelemben különösen fontos az erők összeadása, a Jóisten áldása kísérje a közös munkát – mondta az együttműködési megállapodás aláírása után az MKPK elnöke.

Fotó: Merényi Zita

Körössy László/Magyar Kurír