Együttműködési megállapodást kötött a Szombathelyi Egyházmegye és a Savaria zenekar

A Savaria zenekar művészei eddig is közreműködtek a Szombathelyi Egyházmegye kiemelt liturgikus eseményeinek zenei szolgálatában – ezt immár hivatalos keretek között fogják megtenni. A jövőben összehangolják, mely egyházi eseményeken van szükség a zenekar művészeire, így átláthatóbbak és tervezhetőbbek lesznek a teendők.

Új oratorikus bérlet a székesegyházban

A Savaria Szimfonikus Zenekar Ars Sacra oratorikus bérletet indít, amely előadások helyszíne a szombathelyi székesegyház lesz. Az előadásokkal új közönségréteget szólítanak meg. Olyan oratorikus műveket szólaltatnak meg – például Verdi Requiemjét –, amelyeket eddig ritkábban hallhattak Szombathelyen – mondta Popa Gergely, a Savaria zenekar igazgatója a Szombathelyi Egyházmegye portáljának, a martinus.hu-nak.

Nagy zenei múlttal rendelkezik a Szombathelyi Egyházmegye

Az egyházmegye alapításakor Szily János megyéspüspök hat zenészt hívott Szombathelyre, akiknek fizetést, házat biztosított. A Hollán Ernő utca 4.-ben volt a zenészek háza. A zenészek tanítottak, és így fellendítették a város zenei életét – mondta Székely János megyéspüspök.

„Jó az együttműködésünk a VOX Savariae Ökumenikus Zenekarral, és éppen így nagy áldás a Savaria Szimfonikus Zenekarral való együttműködés is. Nagy ajándék számunkra, hogy az ünnepeink alkalmával a zenéjükkel a lelkünket emelik az ég felé. De azt gondolom, hogy a zenészek számára is érték, hogy művészi hivatásukat ünnepi alkalmakkor sokak felé tudják teljesíteni. Azt a hivatást amelynek lényege a jó, szép, a szent titkának szolgálata” – fűzte hozzá a főpásztor a február 25-én tartott sajtótájékoztatón.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír