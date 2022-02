Ékessége mindent fölülmúljon a földön – Megújulnak a nyíregyházi görögkatolikus székesegyház freskói

Bár a címben idézett, az Úr házának milyenségére vonatkozó elvárás – „ékessége mindent fölülmúljon az egész földön” (vö. 1Krón 22,5) a Krónikák könyvének szavai alapján kissé túlzónak tűnhet, a templomfestők megpróbálják a lehetetlent:

egy kicsiny szelet mennyországot igyekeznek a csupasz falakra „írni”,

és a figyelmes „olvasó” a festett jelenetek szépsége mellett rácsodálkozhat a látott és felismert szimbólumrendszer gazdagságára is.

A nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban festik a templombelsőt. Ahogy felkapaszkodunk a templomban felállított állványzat legtetejére, karnyújtásnyira állunk az angyaloktól, az apostoloktól, az Istenszülő szinte kitárt karjaiba vesz minket, és Krisztus átható pillantása megragadja tekintetünket, s merem mondani, lelkünket is. A szög még nem megfelelő, innen nem látható a maga teljességében a mennybemenetel jelenete, de varázsa, monumentalitása és ékessége már most érezhető és megsejthető.

A magasban szorgalmasan folynak a munkálatok: az ember nagyságú alakok ruhái, mozdulatai mellett immár az arcok is színt és árnyékolást kapnak, a glóriák lassan „bearanyozódnak”.

Egy szinttel lejjebb egy Istenszülő- és egy Szent Miklós-ikon figyeli és vigyázza a folyamatot, velük szemben Krisztus áldását adja az üvegablakon.

Ha Seres Tamás festőművész és csapata – melyben egy diakónus és egy Németországból érkezett festő is dolgozik – a mennyezet négyezeti tere fölötti jeleneteket néhány hónap múlva elkészíti, a kétemeletes faállványt elbontják. A munka persze még sokáig folytatódik ezután is, a művészek eszközei és a mozgatható állványok egy ideig még biztosan maradnak, de már ekkor szemünk elé tárulhat majd egy csöppnyi mennyország, ékessége – ha nem is az egész földnek, de – a Nyíregyházi Egyházmegyének.

