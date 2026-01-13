Él a remény a békés jövővel kapcsolatban – Az aleppói szalézi ház igazgatója az fellángolt harcokról

A harcokban a kormányerők és a Szíriai Demokratikus Erők vettek részt, amelyek egymást okolták a konfliktus eszkalációért, miközben a felek közötti tárgyalások már több hónapja megrekedtek – magyarázta Pier Jabloyan SDB.

Helyi források szerint a drónok támadásainak és a sűrűn lakott területeken történt összecsapásoknak civil és katonai áldozatai is vannak, valamint többen megsérültek és infrastrukturális károk is vannak. Biztonsági okokból a város néhány főútját ideiglenesen lezárták. A konfliktusban részt vevő felek további katonai akciók lehetőségére is utaltak.

Január 6-ról 7-re virradó éjjel a szíriai Aleppo városa ismét halálos összecsapások színhelye volt. A többségében kurdokból álló Szíriai Demokratikus Erők és a szíriai kormányerők között harcok törtek ki azután, hogy a felek között a tárgyalások holtpontra jutottak. A tavaly márciusban aláírt megállapodás célja az volt, hogy 2025 végéig a kurd erők beépüljenek a szíriai hadseregbe, de január elején ismételten kudarcba fulladtak a tárgyalások. Minden Aleppóba tartó járatot felfüggesztettek. Az iskolák és a kormányhivatalok bezártak. A frontvonal közelében élő lakosokat evakuálták. Nemzetközi hírügynökségek szerint január 10-én tűzszünetet hirdettek, a Szíriai Demokratikus Erők pedig közölte, hogy a napokig tartó halálos harcok után beleegyeztek katonáik kivonásába. Forrás: Vatican News

A növekvő instabilitás közepette az aleppói szalézi közösség, amely régóta elkötelezett a fiatalok és a legsérülékenyebb emberek szolgálata mellett, továbbra is a helyi közösség egyik fontos pontja. Az elmúlt napok eseményei a háború kezdeti szakaszát idézik, és a konfliktus ismét meghatározza a város mindennapi életét.

A biztonsági helyzet miatt minden oktatási és pasztorációs tevékenységet ideiglenesen felfüggesztettek. Az iskola utáni programok, a sport- és szabadidős tevékenységek, a képzések és a szalézi munkatársak találkozói is szünetelnek.

XIV. Leó pápa január 11-én, vasárnap az Úrangyala elimádkozása után így fogalmazott: „Most azokra az eseményekre gondolok, amelyek ezekben a napokban a Közel-Keleten, különösen Iránban és Szíriában történnek, ahol az elhúzódó feszültségek sok ember halálát okozzák. Imádkozom azért, hogy türelemmel gyakorolják a párbeszédet és építsék a békét, az egész társadalom közös javát keresve.”

„Mindeközben ismételten imádságra szólítjuk fel az egész szalézi világot – írta Pier Jabloyan SDB, aleppói szalézi ház igazgatója –, kérve, hogy lelki szolidalítással kísérjék a konfliktus által érintett lakosságot, és támogassák a tartós béke felé vezető utat. A nehézségek ellenére továbbra is él a remény az ország békés jövőjével kapcsolatban.”

Forrás és fotó: ANSA; Szaleziak.hu

