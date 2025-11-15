Elérhető online a VI. Scriptorium Konferencia kötete

Kultúra – 2025. november 15., szombat | 12:37
Megjelent az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (PPKE BTK) Klasszika Filológia Tanszéke együttműködésében megvalósult VI. Scriptorium Konferencia kötete, ami online érhető el.

A Veszprémi Érseki Főiskola adott otthont a VI. Scriptorium Konferenciának 2023. május 10–11-én, a Gizella-napok programsorozat keretében.

A konferenciasorozat középpontjában a kéziratosság, különösen az egyházi kéziratosság áll. A rendezvényen olyan referátumok hangzottak el, amelyek valamiképpen kapcsolódnak a kéziratosság fogalmához, azaz kódexek, kéziratos művek, feljegyzések, kéziratos áhítati irodalom, kéziratos énekeskönyvek, tanári feljegyzések, a könyvtárak állományában őrzött művekbe – főleg ősnyomtatványokba vagy régi nyomtatványokba – írt bejegyzések, marginális kommentárok, valamint egyes gyűjtemények kéziratos állományának bemutatása.

A Scriptorium-konferencia kötete a PPKE BTK online kiadványainak oldalán érhető el.

Forrás: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Magyar Kurír

