Elérhető online a VI. Scriptorium Konferencia kötete

A Veszprémi Érseki Főiskola adott otthont a VI. Scriptorium Konferenciának 2023. május 10–11-én, a Gizella-napok programsorozat keretében.

A konferenciasorozat középpontjában a kéziratosság, különösen az egyházi kéziratosság áll. A rendezvényen olyan referátumok hangzottak el, amelyek valamiképpen kapcsolódnak a kéziratosság fogalmához, azaz kódexek, kéziratos művek, feljegyzések, kéziratos áhítati irodalom, kéziratos énekeskönyvek, tanári feljegyzések, a könyvtárak állományában őrzött művekbe – főleg ősnyomtatványokba vagy régi nyomtatványokba – írt bejegyzések, marginális kommentárok, valamint egyes gyűjtemények kéziratos állományának bemutatása.

A Scriptorium-konferencia kötete a PPKE BTK online kiadványainak oldalán érhető el.

Forrás: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Magyar Kurír