Életünket bízzuk Istenre! – Szent Donát-búcsút ünnepeltek Székesfehérváron

„Kérem püspök atyát, hogy imádkozzon velünk együtt és értünk, hogy a lelkünk is felemelkedjék Istenhez, hogy az ember belássa, hogy nem lehet annyira földhözragadt, hogy elfelejtse az Istent, Istenének törvényeit, mert ha Isten áldása nincsen az életünkön, az emberi munka hiábavaló. A város legmagasabb pontján emelkedjék fel a szívünk Istenhez, kérjük az ő áldását munkánkra, családunkra, városunkra és egész Magyarországra” – hangzott el a plébános köszöntőjében.

Spányi Antal püspök beszédében azt hangsúlyozta, hogy ma, amikor annyi aggodalom, bizonytalanság és félelem kíséri napjainkat, életünket imádságos lélekkel, hittel, az Istenbe vetett bizalommal kell élnünk.

„Van egy Isten fölöttem, aki megmutatta a hatalmát, megmutatta a szeretetét. Amíg készek vagyunk rá hallgatni, készek vagyunk a tanítását befogadni, és akarjuk a tőle kapott igazságokat az életünkbe elültetni, addig azt, ami most bizonytalansággal tölt el, ami rossz érzést hoz a szívünkbe, ami aggodalommal tölti el az életünket, Istenre bízhatjuk – fogalmazott a főpásztor.

Ez nem azt jelenti, hogy azt tehetünk, amit akarunk, hogy nem kell felelősen döntenünk arról, hogy milyen mennyiségben használunk fel például energiaforrásokat. De bízhatunk az Istenben, és ha megtesszük, amit tennünk kell, akkor ő megadja a segítséget. Ahogy itt, a szőlőben dolgozó emberek is biztos tudták, emberé a munka, Istené az áldás. És ezt az áldást megtapasztalták sokszor, és mi is megtapasztalhatjuk. Isten pontosan tudja, hogy mire van szükségünk, és nem hagy bennünket magunkra” – emelte ki beszédében a püspök.

A szentmise végén Ugrits Tamás plébános megköszönte a főpásztornak, munkatársainak, a cserkészeknek és az énekkarnak a szolgálatát, hogy az ünnepet idén is emlékezetessé, rendezetté és széppé tették. Majd a hagyományokhoz híven a szentmise áldása után agapéra hívta a jelenlevőket.

Az ünnepen részt vettek a város vezetői, Cser-Palkovics András polgármester és Róth Péter alpolgármester, a Prohászka Cserkészcsapat, a Noé-hegyi Szent István Borrend tagjai, és a templomzászlókkal elzarándokoltak a város egyházközségeinek képviselői is.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír