Elhunyt Dénes Zoltán Mihály címzetes kanonok, újirázi plébános

Dénes Zoltán 1957. május 12-én született Szegeden. 1985. június 14-én Szegeden szentelték pappá.

1985–86-ban Mórahalmon szolgált adminisztrátorként, majd káplánként a debreceni Szent Anna-főplébánián 1986–87-ben és Gyulán 1987–89-ben. Újirázon 1989-től haláláig, Berettyóújfaluban 2014-től 2016-ig volt plébános. 2010-től haláláig espereshelyettes volt a Berettyóújfalui Esperesi Kerületben. 2012-ben címzetes kanonoki címmel ismerték el lelkipásztori helytállását. 2019. augusztus 19-én a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

Fáradhatatlanul kutatta és odaadóan szerettette meg tanítványaival és az érdeklődőkkel a bihari táj vallásnéprajzát. Kezdeményezéséből a hívek sokaságát vonta be az újjáélesztett Szent László-zarándoklatba.

„Régi nagy királyunk, dicsőséges László, kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró!”

(a nagyváradi Szent László-himnusz refrénje)

*

„»Virtusból túlhajszolta önmagát…« – nem is olyan rég mesélted ezeket a gondolatokat nekünk – a stábnak – egy Mezőhegyes-közeli keresztnél, amikor a Keresztfához megyek című filmsorozatot forgattuk. Csillogó szemmel tetted, hiszen az út menti keresztekben találkozott valamennyi tudományág, ami Neked fontos volt. Az út menti keresztekben – hited szerint – benne van a hit, a néprajztudomány, a történelem, magyar nemzetünk éltető erői! Ez a lelkesedésed, szereteted szülte meg a stábban a nevedet, te lettél a »Miatyánk«, aki ott volt velünk a forgatás útján! – fogalmaz nekrológjában Vojtkó Ferenc, a Debrecen Televízió szerkesztő-műsorvezetője, aki a Dehir.hu oldalán közzétett írásával búcsúzik elhunyt barátjától, Dénes Zoltán Mihály atyától. – És most a keresztek már a te emlékedet is őrzik. Igen, mert amióta együtt jártuk végig a Kárpát-medencét, és sorra szervezted a paptársaidat, rajtuk keresztül pedig a keresztállítókat, azóta minden út menti feszületben ott láttam az arcodat. Ahogyan ezentúl is, csak már másképp. Krisztus fájdalmát vetted magadra a méltósággal viselt betegségben, szomorúságát az időről időre tapasztalt emberi gyarlóságban (...)

(...) a születésnapodon megvallottad: elfáradtál. Olyan érthetetlen volt, de most már értem, készültél, így mondtad el… Hát pihenj, ott a szeretett Atyánál! Nyugodj békében Barátom, Miatyánk!”

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; dehir.hu



