Elhunyt Déri András karmester, orgonaművész

Déri András a Magyar Rádió Gyermekkórusának Zeneiskolájában tanult zongorázni, majd felvételt nyert a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába zeneszerzés és orgona szakokra. Tanárai Fekete Győr István és Lehotka Gábor voltak. 1976-ban érettségizett, és még ebben az évben elkezdte tanulmányait a Zeneakadémián.

1980-ban orgona, majd 1985-ben karmester szakon diplomázott. Tanárai Lehotka Gábor, Gergely Ferenc, Kórodi András és Lukács Ervin voltak; zeneszerzést Szokolay Sándornál tanult.

1985-ben Bécsben tanult tovább ösztöndíjjal az ottani Zeneakadémián, majd 1993-ban angol zenekarok vendége volt egy tanulmányúton a British Council ösztöndíjával.

1985-től a Magyar Állami Operaház tagja és a Miskolci Szimfonikus Zenekar másodkarnagya volt. Később a Budapesti Weiner Leó Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Kamaraopera karmestere volt, majd 1997-ben visszatért az Operaházba; 2002-től a Balett Társulat karmestere lett.

2005 és 2010 között a Bécsi Staatsoper állandó vendégkarmestereként is tevékenykedett, valamint a budapest-pasaréti Páduai Szent Antal-templom művészeti vezetője volt. A Sinfonietta Hungarica alapító karnagya volt. 2013-tól a Magyar Állami Operaház vendégkarmestereként vezényelt balettelőadásokat.

Zeneszerzéssel is folyamatosan foglalkozott pályafutása során. Művei 2018 októberében és 2020 februárjában önálló szerzői esteken hangzottak el a Nádor Teremben.

Isten nyugosztalja!

Déri András régóta kötődött a budapest-pasaréti Páduai Szent Antal-templomhoz, illetve az ottani közösséghez. Több mint négy évtizede tartó áldozatos zenei munkáját, művészettel misszionáló hivatását 2024-ben a plébánia képviselő-testülete által adományozott Szent Antal-díjjal tüntették ki. Ennek kapcsán készített interjút Déri András karmester, kórusvezető, orgonista, zeneszerzővel Pallós Tamás; az interjú nyomtatott változata az Új Ember 2024. december 22–29-i ünnepi számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg. Az alábbiakban néhány részletet közlünk a tavalyi beszélgetésből.

Pasaréten „ismertem meg feleségét, Stark Zsófiát, aki harminckét éve jóban-rosszban kitartó társam – mondta el az interjúban Déri András. – Gyermekeink, Borbála és Antal nagy természetességgel nőttek bele e templomi közösségbe és az egyházzenébe. És azt sem felejtem el, hogy 2001-es súlyos betegségem idején valóságos »imahadjárat« indult meg a templomi közösségben értem, a felépülésemért”.

„Sokszor eltöprengek: hogyan tovább? Számos megpróbáltatás, támadás, gáncs ért, az ördög is mindig ott munkálkodik, de úgy érzem, hogy a szerető Isten vezet engem az utamon, és felfoghatatlanul sok ajándékot kaptam már tőle eddigi életem során. Elég csak a családomra és a zenei pályámra gondolnom. Az új egyházi évben is bízom a gondviselő Isten erejében, és igyekszem rábízni magam.”

Forrás: Papageno



Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír