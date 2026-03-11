Elhunyt Fodor György görögkatolikus áldozópap

Fodor György görögkatolikus áldozópap a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanára és volt rektora, valamint a Görögkatolikus Papnevelő Intézet egykori rektora volt.

Tanított a Római Katolikus Hittudományi Akadémián, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) volt rektora és a PPKE Hittudományi Kar Ószövetségi Szentírástudományi Tanszékének docense volt.

A PPKE Bölcsészettudományi Karának prodékánja, a PPKE Hittudományi Kar Bibliai Nyelvek Tanszékének és Ószövetségi Szentírástudományi Tanszékének vezetője, továbbá a Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem vendégprofesszora volt.

Fodor György oktatói tevékenysége mellett a Szent Jeromos Bibliatársulat koordinátora; az Európai Arabisták és Iszlámológusok Egyesületének, a Magyar Professzorok Világtanácsának, a Magyar Hebraisztikai Társaságnak, a Katolikus Egyetemek Világszövetségének, a Bibliai és Ókori Keleti Kutatócsoport társelnöke is volt.

Emellett rendszeresen részt vett a Budapest-Passau Hittudományi Karok rendezvényeinek és előadásainak szervezésében; az Ószövetségesek Világszövetségének és bécsi szervezetének (colloquium biblicum) előadásain; valamint az évente Szegeden megrendezésre kerülő Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencián.

Temetéséről az egyházmegye később ad hírt.

Fogadd, Urunk, György áldozópap szolgádat szentjeid közé az örök boldogságba, hol nincs többé fájdalom, aggódás, sem sóhaj, de végtelen élet!

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: PPKE

Magyar Kurír