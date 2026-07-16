Elhunyt Horváth László nyugalmazott soproni kórházlelkész

Horváth László 1953. január 11-én született Lövőn. Győrben szentelték pappá 1976. június 17-én. Még ebben az évben segédlelkészként kezdte meg szolgálatát Sopronban, a Szent Margit Plébánián.

1977–1983-ig segédlelkészi kinevezést kapott a tatai Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia, 1983–1984-ig a csornai Jézus Szíve Plébánia, 1984–1990 között ismét Sopronba, a Szent György Plébánia szolgálatára.

1990–1991 között betegszabadságát töltötte, majd 1991–1992 között plébánosi feladatot látott el Mecséren.

Kórházlelkészi szolgálatát 1992-től kezdte meg Sporonban, emellett 2006–2018 között templomigazgató volt a soproni bencés Nagyboldogasszony-templomban, 2018–2019-ig pedig a Szent György Plébánia segédlelksézeként szolgált.

2019-től 2023-ig főállásban folytatta a kórházlelkészi szolgálatot a Soproni Gyógyközpontban (korábbi nevén Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet).

2023-ban vonult nyugállományba.

László atya kórházlelkészi szolgálatát nemcsak a kápolnában, hanem a kórtermekben is gyakorolta. Lelkivezetője és támasza volt az egészségügyi dolgozóknak is. Prédikációiban többször hangsúlyozta: „A szolgálatban egyfelé, a beteg és Jézus irányába tekintünk”.

Temetésével kapcsolatban később intézkedik az egyházmegye.

Az örök világosság fényeskedjék neki! Imádkozzunk lelki üdvösségéért!

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Győri Egyházmegye, Merényi Zita (kiemelt kép)

Magyar Kurír